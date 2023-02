Semana clave para el diálogo entre ATEN y el gobierno por los salarios

El inicio de clases en Neuquén está cada vez más cerca y el gobierno provincial hará esta semana un nuevo intento por destrabar la negociación con el sindicato docente ATEN y evitar un paro. El encuentro con la conducción del gremio está pautado para mañana y el compromiso de los funcionarios fue llevar otra propuesta que recoja todos o algunos de los planteos que motivaron el rechazo del sector.

El escalafón docente es, hasta el momento, el único que no llegó a un acuerdo con el gobierno y por ello quedó excluido del pago de la primera cuota del bono de 80.000 pesos que liquidó el viernes el Ejecutivo. La segunda parte se abonará el 17 de marzo.

El pago de esa suma extraordinaria, no remunerativa ni bonificable, formó parte del ofrecimiento que se hizo a ATEN, pero las asambleas docentes lo rechazaron. Se cuestionó que sea “en negro”, que no se incorpore al básico y que se otorgue por persona y no por cargo.

Desde el gobierno no se dejó trascender si accederán a hacer retoques sobre este aspecto, uno de los más controversiales para el gremio.

El rechazo de las asambleas también estuvo motivado por la fórmula que se propuso para el ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC). El gobierno negoció con el resto de los sindicatos como ATE y UPCN un esquema de actualizaciones trimestrales, pero con adelantamiento del primer mes de cada período. Esto quiere decir que, con los sueldos de febrero, ya llegará un primer incremento salarial, del 6,45%, para quienes tienen cerrados sus acuerdos.

Liquidación 6,45% es el aumento que pagará el gobierno con los sueldos de febrero a los estatales que firmaron el acuerdo. Los docentes aún no están incluidos.

La propuesta para ATEN fue la misma, pero también fue rechazada. Sí ponderaron que se quite de la ecuación el índice que mide Córdoba y solo se deje para la ponderación el de Estadística y Censos de Neuquén y el de Indec.

El sindicato reclamó a través de sus asambleas, y el jueves pasado en el último encuentro con el gobierno, que haya una mejora “integral” de la oferta, a la que siguen considerando insuficiente. También exigen que contemple la creación de cargos, el incremento de partidas de comedor y su actualización también por inflación, así como las corrección de puntos de horas cátedras en los niveles Medio y Superior.

El gobierno necesita un inicio de clases sin conflicto porque está en plena campaña electoral y pone en juego la continuidad del MPN a través de su candidato, el vicegobernador Marcos Koopmann.

El 1 de marzo, cuando está previsto que comiencen las clases, también será el día en que Omar Gutiérrez asista a la Legislatura a brindar su último discurso de apertura de sesiones. Ya anticipó que piensa volcar allí los principales “hitos” de su gestión, entre los que cuenta la buena relación con los gremios.