Semana intensa en el Congreso: el oficialismo busca avanzar con nuevos pliegos judiciales, el Super RIGI y la ley de Lobby

El Congreso tendrá una semana intensa y marcada por proyectos claves. Después de la sesión de la semana pasada que terminó con la aprobación del pliego de la jueza Verónica Michelli, pese a la negativa del presidente Javier Milei, el oficialismo busca avanzar con los proyectos del Super RIGI y el Lobby, claves para el Gobierno.

Pliegos judiciales, Super RIGI y Lobby, los temas en agenda

Las actividades en el Congreso se repartirán en dos sesiones, una de ellos incluirá un paquete de pliegos con candidatos para el Poder Judicial. Este, según lo informado, se compone por 65 postulantes, en su gran mayoría para ocupar cargos en la Justicia porteña, que están citados para iniciar su tratamiento con una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos. Para este martes a las 10 están citados siete candidatos.

El primer candidato será Leopoldo Jorge Rago Gallo, quien ya es juez en San Juan y este año cumple 75 años. El Ejecutivo propone extender su labor como juez cinco años más.

Luego de Gallo habrá otros postulantes que si consiguen el acuerdo del Senado, ocuparán cargos en la justicia laboral de Buenos Aires. Ellos son:

Víctor Arturo Pesino, propuesto para un nuevo nombramiento en el seno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII

María Claudia Jueguen, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X

Marina Edith Pisacco, candidato a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI

Diego Javier Tula, para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

Pesino es quien recientemente dejó sin efecto la cautelar que tenía suspendida la Modernización Laboral. El Ejecutivo ingresó al Senado el pliego del magistrado para que también continúe por otros cinco años luego de que cumpla 75.

Sin embargo, hay un dilema al que podría enfrentarse el oficialismo debido a raíz de la negativa que sostiene el Ejecutivo de firmar el decreto que termine el trámite de Michelli. Esta postura podría generar un nuevo malestar en los socios parlamentarios y frenar el nombramiento de los nuevos candidatos.

Mientras en el Senado intentarán avanzar con los pliegos y dejan para otro momento otros temas sensibles como la modificación de zona fría, en Diputados comenzará el debate del Super RIGI.

El tratamiento se fechó para el miércoles a las 11 y se realizará en un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación, con invitados.

El mismo miércoles pero a las 14 y en un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, está pautado que se reciba como invitados a representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el marco del debate del «Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses», más conocido como Ley de Lobby.

El plenario también será en la sala del Anexo C, por lo que el debate del Super RIGI tiene como horario de finalización el inicio de la ley de Lobby. Es necesario resaltar que en ninguno de los dos casos se espera que haya dictamen para las normas.

Con información de Infobae