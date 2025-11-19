Bariloche se proyecta al verano: más pasajeros, más noches y rebote en el gasto

El verano está cerca y en Bariloche hay optimismo por la afluencia de turistas. Chino Leiva

Bariloche ya mira al verano. A un mes del inicio de la temporada turística, el sector privado y público coincide con proyectar de manera positiva lo que ocurrirá entre enero y febrero especialmente, con más pasajeros, más noches de alojamiento y un rebote en el gasto, aunque aún sin alcanzar los niveles del verano anterior.

El destino cordillerano hizo la diferencia en el invierno y fue uno de los pocos del país con incremento de turistas, por eso todas las miradas apuntan a la continuidad.

La Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche proyecta -según una serie de indicadores que analiza de manera mensual- que habrá un 2,5% de incremento de pasajeros, esto atado a una “leve mejora en la economía” y a la cantidad de vuelos que están en el calendario con mayores frecuencias de las aerolíneas que llegan a la ciudad y la reactivación de vuelos estacionales por ejemplo desde Santiago de Chile.

Otro indicador positivo que se analiza es un tendencia de mejora en la estadía promedio que podría subir un 1,5%. Ya en octubre se “estabilizó” y motivo de esto es el perfil de turista de esta época, con mayor participación del segmento estudiantil que se alojan más noches, explicó Joaquín Escardó, economista y asesor de la Asociación Hotelera, quien lleva adelante desde hace tres meses el informe con los principales indicadores de la ciudad.

En cuanto al nivel de gasto turístico, que es lo que un turista consume, compra mercadería, servicios, excursiones, sin contar los aéreos o traslados, la proyección es de un “rebote” porque se prevé que la caída tendrá un impacto menor, comparado con la temporada anterior, de un promedio del -3%, cuando en octubre fue del 8% la baja respecto del año pasado.

La Asociación Hotelera de Bariloche presentó sus proyecciones para el verano e informe de los principales indicadores en octubre.

«Vamos a tener un muy buen verano»

Sergio Herrero, secretario de Turismo municipal y presidente del Emprotur, también tiene una visión positiva de la temporada que se viene. “Vamos a tener un muy buen verano”, afirmó y remarcó que desde el Emprotur se realiza una campaña promocional “profunda” con el eslogan: “Bariloche, tu refugio en verano”, con alcance nacional e internacional.

Acotó que “los éxitos también van a depender del comportamiento de nuestros empresarios porque una habitación vacía por un alto precio es pérdida. Por eso pedimos precios acorde al nivel del servicio”.

Herrero destacó la estrategia de generar promociones y alianzas con las líneas aéreas, por caso ya Flybondi lanzó una tarifa promocional para quienes compren sus pasajes a Bariloche.

Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera, también puso el foco en la gestión del Emprotur, el ente que conforman el sector público y privado. “Tenemos que seguir haciendo porque nos está yendo bien. Bariloche tiene una fórmula y eso nos retribuye en que no tenemos retracción de pasajeros como sí ocurrió en otros destinos”, señaló al presentar el informe estadístico mensual y una charla sobre IA que promovió la entidad para sus asociados.

Lago graficó que “cada peso que invierte el Emprotur en promoción genera demanda, movimiento económico”. Y alentó a que desde ese espacio se mantenga el eje en promocionar a Bariloche, sumado a la capacitación y formación del personal que trabaja con turismo para mejorar la calidad de los servicios.

En las cifras que difundió la asociación, se resaltó que en los diez meses del aó hubo un crecimiento del 7,5% de pasajeros respecto del mismo período del año anterior, el pernocte bajó un -6,5% y el gasto turístico real es el indicador que más preocupa al sector privado por una baja del -3,2% que contabiliza la estadía completa por pasajero.

En números reales, en octubre un turista en promedio gastó en su estadía 392.173 pesos. Esa cifra está por debajo de los meses anteriores ya que de abril a septiembre superó los 400.000 pesos; pero en términos generales a nivel anual está en el orden del promedio.

“Suponemos que en noviembre y diciembre crece el gasto por el perfil de turista”, señaló Escardó que destacó una proyección de un impacto moderado en este punto de cara al verano.