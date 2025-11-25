Serán 42 los municipales que pasarán a planta permanente en Plaza Huincul

En Plaza Huincul, el Ejecutivo anunció que dispondrá el pase a planta permanente de un grupo de agentes que cumplía funciones como contratados en diferentes reparticiones. En total, son 42 y se definió a quiénes les corresponderá en acuerdo con el gremio estatal, ATE. Este miércoles se formalizarán las designaciones correspondientes en un acto oficial.

Después de una serie de negociaciones que alcanzó el municipio huinculense, a cargo de Claudio Larraza se anunció que, a partir de este miércoles, 42 trabajadores pasarán a incorporarse a la planta permanente. El acuerdo logrado tuvo como modalidad respetar el orden de mérito, por un lado y la «gestión conjunta» entre la comuna y el sindicato ATE, tal como se adelantó oficialmente.

La medida adoptada apunta a reconocer el «compromiso, la trayectoria y la responsabilidad» de las y los agentes que se desempeñan en las diferentes áreas del municipio. Se espera garantizar una «mayor estabilidad laboral» y fortalecer el funcionamiento de los servicios que lleva adelante el municipio.

En el presupuesto de 2025 aprobado en enero de este año, el número de trabajadores y trabajadoras repartidos entre Ejecutivo, Concejo Deliberante y Juzgado Municipal de Faltas, estaba fijado en 590.

La junta evaluadora definió los ingresos

Desde el sindicato ATE, Néstor Rodríguez, explicó que a través de la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina -Jacad- se empezó a trabajar para evaluar quienes eran las y los postulantes de pasar a planta permanente.

«Son empleadas y empleados contratados que venían desempeñándose desde hace unos cuatro o cinco años atrás. El estatuto municipal estipula que el límite de edad (para el ingreso) es de 40 años, y que se hayan desempeñado en cualquier área del municipio, pero tenían que reunir los requisitos», detalló el dirigente ante la consulta de este diario.

«Desde que empezó esta gestión se acordó ir cubriendo los puestos de aquellos empleados que se jubilaron, que fallecieron o que hayan sido exonerados. Todos estos casos sumaron los 42 cupos para ocupar», aclaró. No están contempladas únicamente las áreas operativas del corralón, por ejemplo, sino las administrativas en diferentes sectores de los tres poderes locales.

En esta instancia, habrá personas que, a pesar de tener buen desempeño y registrado en el legajo personal, no lograron que se los incorpore, porque tenían más de 40 años y ese es el límite para el ingreso al estado municipal, tal como lo indica el estatuto municipal, aclaró el dirigente.

Sin embargo, se continuará negociando para establecer si es posible o no en una próxima instancia -que podría ser el año próximo- que se produzcan esos ingresos. Este miércoles, a partir de las 11 se hará la ceremonia de entrega de decretos al personal designado en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, en el barrio Uno.