Sergio Massa en la Plaza de Mayo: lejos de La Cámpora y de Axel Kicillof

El referente del Frente Renovador, Sergio Massa, participó este martes de la movilización por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el marco del 50.° aniversario del golpe de Estado de 1976, aunque se mantuvo lejos de La Cámpora y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

24 de Marzo: Sergio Massa, lejos de La Cámpora y de Axel Kicillof

Massa acompañó la marcha junto a dirigentes y militantes de su espacio, sin sumarse a La Cámpora y a Kicillof, que también formaron parte de la movilización, pero en columnas separadas.

La convocatoria de este 24 de marzo reunió a miles de personas en la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país bajo la consigna histórica de “Memoria, Verdad y Justicia”.

Los organismos de Derechos Humanos afirmaron que los desaparecidos de la última dictadura militar “son 30 mil” y pidieron a los militares que “digan dónde están”, durante el acto central en Plaza de Mayo por los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

“Son 30 mil y que nos digan dónde están”, expresaron los organismos en el documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

La presencia de Massa con estructura propia volvió a reflejar la reconfiguración interna del peronismo, al marcar distancia de otros sectores que encabezaron columnas más numerosas, como el kirchnerismo.

NA