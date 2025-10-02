Sesiona la Legislatura de Río Negro con una fuerte protesta de los trabajadores judiciales

La Legislatura de Río Negro inició una nueva sesión para tratar un amplio temario en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que incluye personal del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (Coer) de la Policía provincial.

Uno de los temas en agenda es la eliminación de la contribución que cobra el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur), cuestionado por el gremio que se movilizó hasta el vallado instalado en la esquina de Belgrano y San Martín.

La iniciativa fue presentada por Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) y tuvo el respaldo de la mayoría de los bloques durante su tratamiento en comisión.

Otro punto central de la convocatoria es el tratamiento en segunda vuelta del proyecto de Ley que reglamenta las condiciones de acceso de los extranjeros a los servicios públicos provinciales de salud y de educación superior propuesto por los legisladores Facundo López, Lucas Pica y Eduardo Acevedo, entre otros.

Tras la apertura de la sesión comenzaron los tradicionales homenajes de los parlamentarios, luego será el turno de la aprobación de numerosos proyectos de declaración y comunicación.