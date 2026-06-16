Condenaron a Eduardo Bolsonaro a más de cuatro años de prisión por promover sanciones contra Brasil desde Estados Unidos

La Corte Suprema de Brasil condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión por haber impulsado gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para que aplicara sanciones contra autoridades brasileñas y ejerciera presión sobre la Justicia de su país.

La sentencia, que aún puede ser apelada, establece que la pena deberá cumplirse bajo un régimen semiabierto. Además, el tribunal le impuso una multa equivalente a unos 31.700 dólares.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los cuatro magistrados de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil. El exlegislador, que reside en Estados Unidos desde 2025, no estuvo presente durante la audiencia.

La acusación

Según la investigación, Eduardo Bolsonaro realizó gestiones ante sectores vinculados a la administración de Donald Trump con el objetivo de promover sanciones contra magistrados brasileños y presionar en favor de su padre, Jair Bolsonaro, quien fue condenado por intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2022.

Eduardo Bolsonaro habló en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland, EEUU, el 20 de febrero de 2025. (AP Foto/José Luis Magana/Archivo)

El juez Alexandre de Moraes, encargado de la instrucción del caso, sostuvo que el propio Eduardo Bolsonaro reconoció públicamente haberse trasladado a Estados Unidos para buscar respaldo político y medidas de presión contra los jueces que investigaban a su padre.

Durante la audiencia se exhibieron entrevistas y declaraciones en las que el exdiputado hablaba de sus contactos en Washington y de la necesidad de que Estados Unidos actuara frente a lo que consideraba una persecución judicial contra el exmandatario brasileño.

Inhabilitación política

La condena implica además una inhabilitación política por ocho años, que se suma a la pérdida de su banca legislativa ocurrida en diciembre pasado por acumulación de ausencias en la Cámara de Diputados.

La defensa sostuvo que Eduardo Bolsonaro únicamente ejerció actividades de interlocución política y que no tenía capacidad de influir en las decisiones de la política exterior estadounidense. Sin embargo, los magistrados consideraron que sus acciones constituyeron un intento de coacción contra el sistema judicial brasileño.

El contexto político

La resolución judicial se produce en medio de la fuerte tensión política que atraviesa Brasil desde la condena de Jair Bolsonaro por su participación en las maniobras destinadas a desconocer el resultado electoral que llevó nuevamente al poder a Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el tribunal, las gestiones realizadas por Eduardo Bolsonaro contribuyeron a que posteriormente Estados Unidos adoptara sanciones contra magistrados brasileños y aplicara medidas comerciales que Washington vinculó al tratamiento judicial recibido por el exmandatario.

La condena representa un nuevo golpe para el entorno político y familiar de Jair Bolsonaro, mientras continúan abiertas diversas investigaciones relacionadas con los hechos posteriores a las elecciones presidenciales de 2022.

Con información de AFP.