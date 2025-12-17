Siete empresas pujan por la construcción de dos escuelas en el Alto Valle de Río Negro

La licitación de dos nuevos edificios educativos en el Alto Valle avanzó este miércoles con la apertura de sobres para una escuela primaria en Fernández Oro y un Centro de Educación Técnica en Cipolletti. En total, siete empresas presentaron ofertas para ejecutar obras consideradas estratégicas por su impacto en la demanda escolar.

Los procesos se realizaron en ambas localidades y contaron con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el ministro de Obras Públicas y de Desarrollo Humano, Alejandro Echarren y Juan Pablo Muena, y los intendentes, Gustavo Amati de Fernández Oro y Rodrigo Buteler de Cipolletti. Los proyectos forman parte del plan provincial para ampliar la infraestructura educativa, acompañando el crecimiento urbano y la diversificación de la oferta formativa en la región.

Para la escuela primaria en Fernández Oro, el Gobierno provincial fijó un presupuesto oficial superior a los 3.900 millones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 540 días corridos desde el inicio de los trabajos.

Cuatro empresas presentaron propuestas económicas. La oferta más alta fue la de Posse S.A., con un monto superior a los 4.683 millones de pesos, seguida por Urbana SRL con más de 4.418 millones. También ofertaron Sylpa SRL, por encima de los 4.338 millones, y ECA S.A., con 4.173 millones de pesos.

El nuevo CET se construirá en el Distrito Vecinal Noroeste. Foto: municipio de Cipolletti.

En el caso de Cipolletti, el Gobierno de Río Negro avanzó con la licitación para construir el nuevo Centro de Educación Técnica, con un presupuesto oficial que supera los 5.804 millones de pesos. Según el pliego licitatorio, el plazo de ejecución de la obra fue fijado en 720 días corridos y el sistema de contratación será por ajuste alzado.

En el proceso se presentaron tres empresas. La propuesta más alta fue la de Posse S.A., con un monto superior a los $6.959 millones, seguida por Sylpa SRL, que ofertó más de $6.566 millones. Mientras que la oferta más baja correspondió a BRB SRL, por 5.160 millones de pesos.

Las ofertas presentadas serán ahora analizadas por un comité evaluador, que tendrá a su cargo la revisión de la documentación técnica y económica antes de avanzar con la adjudicación de la obra.

Cipolletti tendrá un nuevo Centro de Educación Técnica en el Distrito Vecinal Noroeste

El nuevo Centro de Educación Técnica de Cipolletti se emplazará en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad, el Distrito Vecinal Noroeste. El proyecto apunta a ampliar la oferta de educación técnica orientada a perfiles vinculados a la tecnología y la programación.

El edificio tendrá una superficie total de 2.925 metros cuadrados y fue concebido como una escuela técnica integral, con espacios diferenciados para formación teórica y práctica. El presupuesto oficial asignado supera los 5.804 millones de pesos.

La propuesta académica estará orientada al Técnico en Programación, con talleres específicos para robótica educativa, aplicaciones, redes, software, hardware, plataformas móviles y sistemas operativos. También se incorporará formación vinculada al emprendedurismo.

El proyecto contempla nueve aulas comunes, un aula de saberes tecnológicos, salas para profesores y preceptores, y un sector de gobierno con espacios destinados a la gestión institucional. Todos los ambientes estarán articulados por una circulación central.

El sector de talleres contará con sanitarios propios, áreas de apoyo técnico y un espacio semicubierto para prácticas al aire libre. La obra tendrá un plazo de ejecución de 720 días corridos y se ejecutará bajo el sistema de contratación por ajuste alzado.

La nueva escuela primaria de Fernández Oro: los detalles

Foto: municipio de Fernández Oro.

La nueva escuela primaria de Fernández Oro se construirá en el barrio Loteo Social 3, sobre un terreno cedido por el municipio entre las calles Cerros Azules, Fernández Oro y Las Grutas. La obra será financiada con fondos del Bono VMOS y tendrá un plazo de ejecución de 540 días corridos.

El edificio tendrá una superficie total de 1.811,60 metros cuadrados y fue diseñado según los lineamientos técnicos para establecimientos de nivel primario. La obra incluye la ejecución integral del inmueble, con provisión de materiales, mano de obra y equipamiento técnico.

El establecimiento contará con siete aulas comunes, un aula taller y un espacio polivalente pensado para actividades educativas y comunitarias. Además, se incorporará un centro de recursos pedagógicos y un gabinete de apoyo.

El diseño contempla también áreas administrativas y de gestión, con oficinas para Dirección, Vicedirección y Secretaría, además de una sala de maestros. En materia de servicios, la escuela dispondrá de sanitarios para estudiantes y personal docente, incluyendo un baño adaptado para personas con movilidad reducida.