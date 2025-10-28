Fernández Oro tendrá una nueva escuela primaria financiada con fondos del Bono VMOS

La escuela se construirá en el predio actual de la ESRN 158.(Foto archivo)

El gobierno de Río Negro anunció la fecha de licitación para la construcción de una nueva escuela primaria en Fernández Oro. La obra comprende la ejecución integral del edificio, incluyendo la provisión de materiales, mano de obra y equipamiento técnico, sobre un terreno cedido por la municipalidad entre las calles Cerros Azules, Fernández Oro y Las Grutas.

El proyecto tiene como fecha de licitación el 26 de noviembre y fue diseñado para ampliar la oferta educativa en la zona, con una superficie total a construir de 1.811,60 metros cuadrados.

El presupuesto oficial asignado supera los 3.940 millones de pesos, con un plazo de ejecución estimado en 540 días corridos una vez iniciados los trabajos. La obra será financiada con recursos provenientes del Bono VMOS, acordado con empresas del sector petrolero que operan el oleoducto.

El edificio contará con siete aulas comunes, un aula taller y un espacio polivalente. Además, se prevé la construcción de un centro de recursos, gabinete, sala de maestros y oficinas destinadas a Dirección, Vicedirección y Secretaría.

En cuanto a los servicios, se incluirán grupos sanitarios para estudiantes y personal docente, con la incorporación de un baño adaptado para personas con movilidad reducida. Cada sector fue planificado de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos para edificios escolares de nivel primario.

El proyecto también contempla un Salón de Usos Múltiples (SUM), que funcionará como gimnasio y podrá utilizarse de manera independiente del resto del edificio. Este espacio contará con cocina, despensa y sanitarios propios, y estará vinculado al cuerpo principal mediante un hall de conexión.

De esta forma, el SUM podrá destinarse a actividades escolares o comunitarias según las necesidades de la institución y de la localidad. La disposición busca facilitar su uso en distintos horarios y contextos.

Los espacios exteriores previstos incluyen patios de formación, áreas de recreación, sectores forestados e iluminación exterior, con el objetivo de completar las condiciones funcionales del conjunto edilicio.