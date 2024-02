Silvia Sapag apuntó contra Javier Milei: «Estamos en manos de un Gobierno fachista»

«Estamos azorados». Esa es la sensación que le genera el presidente Javier Milei a la senadora por Neuquén del bloque de Unión por la Patria, Silvia Sapag. Ayer declaró ayer en el juicio «La Escuelita» III, que juzga la actuación de un juez y un fiscal durante la dictadura de 1976. Esta mañana, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO, recordó que a casi 40 años de democracia «estamos en manos de un gobierno fachista».

«No alcanzamos a cumplir los 40 años de democracia. Estuvimos ahí, al borde, pero hemos caído en este abismo donde no se respeta absolutamente nada, desde la Constitución para arriba, a los tratados internacionales que tienen carácter constitucional y también desde la Constitución para abajo, con las leyes y los reglamentos que no se cumplen. A todas luces, todo lo que está sucediendo es inconstitucional y va a contramano de de de de todos los convenios que ha hecho la sociedad Argentina», afirmó.

Y resaltó: «Después de haber atravesado una dictadura tan grande en el año 76, digo que estamos en manos de un Gobierno fachista que ha usado los resortes de la democracia para llegar al poder y, una vez acá en el poder, es que estamos sufriendo los efectos de que no respete absolutamente nada».

La senadora reprochó la actitud de Milei de convocar a la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo a las 21. Sostuvo que «es inusual», pero que de todas formas allí estarán juntando «las fuerzas necesarias» en el Congreso y en las calles «para poder frenarlo».

Silvia Sapag pidió tratar el DNU

¿Ahora que comienzan las sesiones ordinarias, se puede tratar el DNU aunque no convoque a sesión la vicepresidenta? «No, y esas son unas de las fallas que estamos viendo que tiene nuestra democracia», señaló Sapag. Explicó que para que se trate el decreto 70 sin la convocatoria de Victoria Villarruel, es necesario contar con mayoría agravada, es decir, con dos de las terceras partes de la Cámara Alta. Y hasta el momento, «esa mayoría no está dada».

La senadora indicó que se trató de un error en la redacción del reglamento de tratamiento de DNU. «Hasta en una reunión de consorcio, se convoca tal día a tal hora y si a la media hora no llegaron los integrantes, la reunión comenzará con los presentes. O sea, hay una cláusula», ejemplificó.

Y comentó: «Nosotros no la tenemos. El reglamento dice que tiene que convocar, pero si no convocan no dice qué va a pasar. Eso es lo que está sucediendo ahora. Nosotros no tenemos, en este momento, otra manera más que seguir insistiendo».

Mientras tanto, el DNU 70/2023, que rige desde el 29 de diciembre, se mantiene vigente. «Ellos van a tratar de impedir de todas maneras que se trate el DNU, porque a medida que pasa el tiempo se van viendo los efectos negativos sobre la vida de las personas», manifestó.