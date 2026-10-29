Muerte de Hayden Panettiere: por qué cerraron la investigación y qué se sabe

La muerte de Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en las series Héroes y Nashville, volvió a generar repercusión internacional después de que las autoridades de Estados Unidos anunciaran el cierre de la investigación policial sobre su fallecimiento. La actriz murió el pasado 16 de agosto, a los 36 años, en Carolina del Sur.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Departamento de Policía de Greenville determinó que la muerte fue accidental, luego de analizar los resultados de la autopsia y las conclusiones del médico forense. La decisión se conoció este miércoles 28 de octubre, más de dos meses después de que la intérprete fuera encontrada sin vida.

De qué murió Hayden Panettiere: qué reveló la autopsia

El informe toxicológico estableció que Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de sustancias, entre ellas fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

La autopsia también confirmó que no se encontraron lesiones ni signos de traumatismos que hubieran contribuido a su fallecimiento, un dato fundamental para que los investigadores descartaran indicios de una muerte violenta.

A partir de estas conclusiones, las autoridades clasificaron el caso como una sobredosis accidental y resolvieron dar por terminada la investigación policial sin presentar cargos.

Cómo fueron las últimas horas de la actriz de Héroes

Panettiere fue encontrada inconsciente el 16 de agosto en un alojamiento de Greenville, Carolina del Sur.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar después de recibir una llamada que alertaba sobre una mujer que no respondía. Pese a los intentos de reanimación, los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento.

En el domicilio se encontraban Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz, y su hermano Zach, quien, según los reportes difundidos, realizó la llamada de emergencia e intentó practicar maniobras de reanimación.

Los investigadores analizaron las circunstancias del episodio y finalmente concluyeron que no existían elementos que justificaran la presentación de cargos penales.

Qué se sabe de la investigación sobre el fentanilo

Aunque la Policía de Greenville dio por cerrado el caso, todavía existe una incógnita sobre la investigación federal relacionada con las sustancias involucradas en la muerte.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) intervino para investigar su posible procedencia.

Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente si esa investigación también fue concluida. Por lo tanto, el cierre de las actuaciones policiales locales no implica necesariamente que todas las pesquisas federales hayan terminado.

Quién era Hayden Panettiere, la actriz que conquistó Hollywood

Hayden Panettiere comenzó su carrera artística siendo una niña y alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Claire Bennet en la serie Héroes.

Posteriormente, consolidó su popularidad con Nashville, donde interpretó a Juliette Barnes, un personaje que le permitió mostrar también su faceta musical y por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Además, participó en películas como Scream 4, Titanes: hicieron historia y Mamá a la fuerza.

En los últimos años, la actriz había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción y su experiencia con la depresión posparto. También abordó diferentes episodios de su vida personal en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026.

Su muerte, a los 36 años, conmocionó a sus seguidores y a la industria del entretenimiento, que la recordó por su trayectoria, su talento y los personajes que marcaron a toda una generación.