El método de Nicole Neumann para enseñarles a sus hijas a administrar el dinero

Nicole Neumann, modelo y conductora, compartió su perspectiva sobre la administración financiera familiar en diálogo con el portal de espectáculos Puro Show.

A partir de las discusiones mediáticas en torno al manejo de contratos y patrimonios que involucraron a varias figuras del espectáculo, Nicole Neumann reflexionó sobre los obstáculos que debió sortear en sus propios comienzos en la pasarela durante la adolescencia y detalló el esquema pedagógico que aplica hoy con sus hijas mayores —Indiana, Allegra y Sienna—, quienes ya dan sus primeros pasos profesionales en el modelaje publicitario y las campañas de marcas comerciales.

El quiebre a los 18 años y la experiencia personal de Nicole Neumann con sus contratos

Al analizar las dificultades que enfrentan los menores de edad en el mercado del entretenimiento, Nicole Neumann recordó las limitaciones que experimentó antes de alcanzar la madurez legal para fiscalizar el destino de sus ganancias.

«Antes de los 18, vos solo confiás en lo que te dicen que se está haciendo con esa plata. No tenés muchas formas de saber la realidad de lo que está pasando, no tenés ningún tipo de control ni noción» indicó la mamá de Indiana, Allegra y Sienna.

La modelo explicó que esa situación de desinformación cambió de manera determinante al cumplir la mayoría de edad, momento en el que decidió tomar las riendas de sus finanzas de forma independiente.

«A los 18, 19 años con una persona que me ayudó en ese momento, dije: ‘Bueno, listo, a partir de ahora empiezo a cobrar yo mis contratos y a derivar las comisiones a quien haya traído ese contacto si es que vino de otro lado’. Me ordené un montón con contadores, con las inscripciones correspondientes, y ahí empecé a tener el control yo», puntualizó la conductora, remarcando la importancia del orden tributario y contable como pilar de emancipación laboral.

Transparencia, ahorro y consumo: el método de Nicole Neumann con el dinero de sus hijas

Consciente de las vulnerabilidades que atraviesan los jóvenes en la industria, la modelo implementó una dinámica basada en la transparencia absoluta sobre los honorarios que perciben sus hijas por colaboraciones y acuerdos comerciales.

Según relató, cada liquidación se exhibe de manera abierta para que las adolescentes conozcan el monto real de su facturación y participen activamente en la toma de decisiones: «Ellas saben perfectamente lo que cobran porque yo se los muestro. En las charlas, ellas me dicen qué quieren hacer».

El esquema contempla alternativas adaptadas a los objetivos personales de cada una, fomentando tanto la previsión a largo plazo como el disfrute de lo generado.

«Les digo: ‘Esta platita, ¿la querés cambiar a dólares y guardar? ¿Querés que te la transfiera directamente y la administrás bien? ¿O te la voy pasando de a poco?'», detalló Neumann.

El propósito, según concluyó, no radica únicamente en imponer el ahorro rígido, sino en enseñar a encontrar un equilibrio saludable entre la responsabilidad financiera y el disfrute personal propio de su edad, una práctica que busca dotar a las nuevas generaciones de autonomía real frente a los desafíos del mercado publicitario actual.