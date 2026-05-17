La fuerte crítica de Victoria Villarruel por la compra de un avión en presunto mal estado: “Gravísimo”

La interna en el Gobierno Nacional giró en torno a una fuerte denuncia de compras con sobreprecios de aeronaves en mal estado dentro de las Fuerzas Armadas. Victoria Villarruel cuestionó fuertemente una licitación y de paso sumó el bajo ingreso del personal de las Fuerzas Armadas y el estado de su obra social.

Una investigación por parte de Clarín detectó que la Fuerza Aérea Argentina (FAA) concretó el año pasado la compra de una aeronave de transporte mediano en tiempo récord, por encima del presupuesto inicial.

Se trata de la Licitación Pública en el Exterior 40/03-002-LPU25, iniciada en mayo de 2025 para la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR. El proceso culminó con el pago de US$ 4.085.000 a la firma Regional One Inc..

Una licitación exprés para un avión en mal estado: fuerte investigación en las Fuerza Aérea

La solicitud de compra fue impulsada por el comodoro Pedro Rolando Largel, jefe de mantenimiento, quien no pertenece al área operativa (LADE) y, según fuentes internas, no tendría la potestad para justificar la necesidad de conectividad aérea del territorio nacional. La interpretación dentro de la fuerza es que Largel actuó por orden directa de su superior, el brigadier Francisco Edgardo Leguiza.

Las especificaciones técnicas del pliego fueron redactadas por Daniel Sergio Burlas, un civil incorporado como «asesor técnico» bajo instrucciones del entonces jefe de la FAA, Xavier Julián Isaac.

Según denunciaron desde el medio ya citado, los plazos de la licitación fueron inusualmente cortos: los oferentes tuvieron solo dos semanas para presentar sus propuestas, cuando en el mercado internacional el mínimo estándar es de 30 días hábiles.

Ante el pedido de prórroga de una empresa competidora, la FAA emitió una circular limitando los modelos aceptables a solo tres variantes específicas, lo que en la práctica garantizó que solo la firma Regional One pudiera cumplir con el requerimiento de manera inmediata.

Durante la inspección técnica realizada en junio de 2025 en Missouri, Estados Unidos, la comitiva argentina detectó severas deficiencias en el avión ofrecido por Regional One: había óxido y corrosión en los frenos y en el tren de aterrizaje; tenía indicios de pérdidas de aceite en el motor y de combustible en el ala izquierda; y presentaba un fuerte deterioro en la cabina y componentes «canibalizados» (faltantes), acumulando 33.516 horas de vuelo.

Apuntan que la compra avanzó a pesar de su estado. Según constataron, previo al momento de la inspección, el avión ya se encontraba pintado con el esquema oficial de la Fuerza Aérea Argentina desde el año 2023, restando únicamente colocarle la matrícula, lo que encendió las alarmas por un presunto arreglo previo.

Cuánto salía una aeronave nueva

Mientras que la Fuerza Aérea pagó US$ 4.085.000 por esta unidad, un presupuesto solicitado en agosto de 2025 a la misma empresa (Regional One) por un avión civil de idénticas características y condiciones arrojó un valor de US$ 2.300.000, aproximadamente. Es decir, se pagaron casi dos millones de dólares de sobreprecio (cerca de un 50% extra).

Para efectuar el pago, la FAA recurrió a una cuenta escrow (una cuenta administrada por un tercero neutral). Si bien es una herramienta común en el comercio exterior para mitigar riesgos, en este caso impidió la transparencia y la trazabilidad de los fondos públicos.

Asimismo, este presunto modus operandi no sería un hecho aislado. La investigación reveló que irregularidades similares -involucrando a los mismos actores e intermediarios- se habrían replicado en la compra de al menos otras cuatro aeronaves entre 2021 y 2023, sumando decenas de millones de dólares en operaciones observadas.

Victoria Villarruel sobre la compra de aeronaves en mal estado: «Gravísimo»

La vicepresidenta reaccionó ante la noticia a través de sus redes sociales: «Gravísimo, varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados«.

«Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. A quien responden estos uniformados?», agregó.

Gravísimo, varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. A quien responden estos uniformados? — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 17, 2026

Villarruel hizo referencia al estado crítico de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), creada por la administración de Javier Milei tras la disolución del IOSFA, en el marco de una reestructuración del sistema de salud militar.

El nuevo esquema, que separó el sistema en la OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, quedó atravesado por urgencias financieras, problemas operativos y una presión creciente tanto de afiliados como de prestadores de servicios médicos.

En este marco, se sumó que a principio de mes renunció Sergio Maldonado, quien se desenvolvía como titular del organismo.