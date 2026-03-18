Sin la OMS, cómo queda la Argentina: el impacto real en vacunas y asistencia técnica según un especialista

Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras cumplir el plazo de un año establecido por la Convención de Viena. La medida reordena el esquema de cooperación sanitaria y abre interrogantes sobre la asistencia técnica, el acceso a vacunas y el financiamiento internacional.

La decisión fue tomada luego de cuestionamientos a la gestión del organismo durante la pandemia de COVID-19. Según explicó el médico Guillermo Capuya en Infobae, el país mantiene su participación en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que permite sostener parte del esquema sanitario regional.

Salida de la OMS luego de las críticas a la pandemia

“Hace un año, Argentina tomó la decisión, justamente coincidiendo con la visita del ministro de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Junior”, recordó el especialista. También señaló: “La OMS está compuesta por gente de diferentes países con diferentes bolsillos. Argentina contribuye con muy poco dinero para la OMS. No significa que sea poco dinero para el país”.

El médico indicó que la cuota anual ronda entre cuatro y cinco millones de dólares y relativizó el impacto de la salida: “¿Es un drama haber salido de la OMS? La verdad no, no parece ser.”

También vinculó la decisión con el malestar generado durante la pandemia. Capuya afirmó: “Hubo mucha disconformidad de parte del Gobierno y también de la gente en general, no solamente de Argentina, sino en el mundo, con la pandemia de COVID”. Por eso, explicó que la medida combina factores económicos, políticos y sanitarios.

Qué pasa con las vacunas tras la continuidad en la OPS regional

El especialista advirtió sobre posibles efectos: “Posiblemente te falte asistencia técnica”, aunque aclaró que actualmente la información sanitaria circula en tiempo real a nivel global. También sostuvo que el país “no tiene un beneficio» directo en algunos aspectos de la OMS.

En contraste, destacó la continuidad en la OPS: “Es importante decir que Argentina no sale de la Organización Panamericana de la Salud. Esto significa que va a seguir teniendo asistencia técnica, va a seguir teniendo fondos, sobre todo el fondo rotatorio para compra de vacunas”.

Capuya explicó el funcionamiento del sistema: “La OPS lo que hace es una compra mayoritaria para conseguir mejores precios y distribuir esas vacunas de acuerdo a la necesidad de cada país”. Señaló que este mecanismo permite acceder a valores más bajos.

El médico agregó: “Se compra a un valor más económico las vacunas que si yo negociase de manera individual. Es una compra continua.”