Sin Mauricio Macri, los diputados del PRO compartieron un asado en medio de los movimientos en el Congreso

En medio de los cambios en el Congreso y con la mira puesta en la nueva etapa política, los diputados del PRO se reunieron anoche en la sede partidaria de Balcarce para compartir un “asado de camaradería”. La cita, que comenzó pasadas las 20, contó con la presencia de legisladores en funciones y de los que asumirán sus bancas el 10 de diciembre. No concurrió Mauricio Macri.

Aunque había sido invitado, Mauricio Macri —fundador y titular del PRO— no participó del encuentro. Su ausencia se dio en un contexto de tensiones con el Gobierno de Javier Milei y tras una serie de críticas del propio expresidente hacia el estilo de conducción del jefe de Estado.

“Es un encuentro de compañerismo, de equipo, para pensar juntos lo que viene. Estos espacios son importantes para reforzar los lazos, escucharnos, compartir miradas y seguir construyendo una agenda común”, dijeron en la previa desde la organización, según citó TN.

Diego Santilli, el protagonista que recuperó el optimismo del PRO

El clima dentro del PRO combina satisfacción y cautela. El espacio recuperó protagonismo tras el triunfo del 26 de octubre, con Diego Santilli a la cabeza en la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, el diputado fue confirmado como ministro del Interior, lo que fue celebrado dentro del partido.

Desde el entorno de Macri remarcaron que no se trató de un acuerdo político con Milei, aunque sí “se habló de perfiles” para los nuevos cargos. “Es una gran decisión”, señalaron.

Karina Milei recibió a los diputados electos de La Libertad Avanza

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibió hoy en Casa Rosada a los diputados nacionales electos de La Libertad Avanza (LLA), a quienes le pidió «compromiso» con el partido violeta y con la aprobación de los proyectos de reformas que el oficialismo buscará para esta segunda mitad de mandato.

Más de 40 dirigentes libertarios que resultaron electos diputados en la votación del 26 de octubre desembarcaron en la sede gubernamental, donde fueron recibidos por Karina Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el Salón Malvinas de la planta baja del edificio.

En un primer momento se barajó con que los recibiera el presidente Javier Milei, pero al final el mandatario no formó parte y arribó a la Rosada cuando la reunión estaba terminando. Para este miércoles está prevista una cumbre similar con los senadores electos por el partido violeta.

Noticias Argentinas