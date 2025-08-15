Fentanilo: La Libertad Avanza guarda cautela en el Congreso mientras crece la presión para investigar

El drama del fentanilo contaminado, que ya provocó más de 90 muertes, empezó e instalarse esta semana en la Cámara de Diputados, donde aguardan las respuestas a un extenso pedido de informes aprobado el miércoles. La Libertad Avanza maneja el tema con cautela y evita pronunciarse sobre el proyecto de una aliada, la “bullrichista” Silvana Giudici, para crear una comisión investigadora del caso.

En un comunicado oficial, el Gobierno pidió este jueves la detención de Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, de donde se detectó el origen del fentanilo adulterado. Además, la vocería presidencial adelantó que si el juez de la causa, Ernesto Kreplak, no avanza con esa medida, lo recusarán por presunto conflicto de intereses, dado que es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Mientras tanto, la diputada Giudici insiste desde hace semanas en crear una comisión investigadora, pero en el oficialismo decidieron no opinar al respecto. “No habrá postura oficial por ahora”, indican en La Libertad Avanza, donde prefieren esperar las respuestas al pedido de informes unánime que obtuvo dictamen el miércoles en la Comisión de Salud.

En el bloque que dirige el cordobés Gabriel Bornoroni hay quienes creen que, con la Comisión de Salud activa y abocada al tema, no sería necesario crear una nueva. Esa comisión es presidida por el peronista tucumano Pablo Yedlin (Unión por la Patria), que además es médico y responde al exministro de Salud y actual senador Juan Manzur.

Crecen las muertes por fentanilo contaminado.

Diputados quiere investigar al fentanilo contaminado: qué pasó en el debate del miércoles

Durante el debate del miércoles, ya hubo diputados como Carla Carrizo (Democracia para Siempre) y Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) que plantearon que no alcanza con el pedido de informes, sino que también deben convocar a funcionarios de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) para que brinden explicaciones cara a cara.

A la espera de las preguntas ya enviadas al Poder Ejecutivo, hay dudas sobre el avance de la comisión investigadora. Curiosamente, la llave para activar el tema la tiene el mismo PRO, que a través de Silvia Lospennato preside la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, donde fue girado el proyecto de Giudici.

También se presentaron otras dos iniciativas similares a la de la diputada “bullrichista”. Una pertenece a Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria-Tierra del Fuego) y otra al bloque Democracia para Siempre, que encabeza el radical crítico Pablo Juliano.

“Hay que hablar de la responsabilidad de la ANMAT y de la que les toque a los ministros de Salud de las distintas jurisdicciones. El Estado no está funcionando. Estamos ante una crisis sanitaria que no sucedió ni siquiera con el Covid, porque en ese entonces, cuando hubo dudas sobre las vacunas, la ANMAT las despejó”, comparó Juliano.

Además de esclarecer responsabilidades, el legislador espera que el trabajo de la comisión redunde en “cambios en la legislación sobre la ANMAT, la trazabilidad de medicamentos y el acceso a las historias clínicas”.

Pedido de informes por el fentanilo contaminado

El pedido de informes dictaminado en la Comisión de Salud consta de 26 preguntas con un alto nivel de detalle, empezando por la cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos asociados al uso de fentanilo contaminado, y el número total de fallecimientos confirmados.

Se pide además establecer una cronología de la detección del brote: la primera notificación, las alertas sanitarias nacionales, las comunicaciones oficiales y los protocolos activados por el Ministerio de Salud, la ANMAT y otras jurisdicciones.

Otros puntos son la identificación completa de los medicamentos y lotes contaminados; las acciones que llevó adelante la ANMAT desde los primeros casos; y el estado de habilitación de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución del fentanilo.

Asimismo, buscan conocer cuáles fueron las medidas para garantizar el retiro efectivo de los lotes; y una descripción del sistema de trazabilidad de medicamentos controlados y de las fallas detectadas, incluyendo por qué no se descubrió la contaminación antes de la distribución masiva.

También se requiere un listado completo de expedientes, inspecciones y sumarios iniciados por ANMAT contra HLB Pharma y Ramallo S.A. desde marzo de 2020 hasta la fecha; y la composición societaria, autoridades, apoderados y accionistas de ambos laboratorios y de la droguería Alfarma S.R.L. Sobre esta última, también quieren saber su participación en la distribución de los lotes contaminados y su vinculación societaria o contractual con HLB Pharma.

Los diputados también solicitaron un detalle de las denuncias previas formuladas sobre estas firmas; los contratos, licitaciones, compras o adjudicaciones que obtuvieron; y las solicitudes de autorización para importación, exportación, comercialización o uso de fentanilo, morfina u otros opioides, entre algunas de las 26 preguntas.

Corresponsalía Buenos Aires