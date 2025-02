Río Negro: denuncian graves irregularidades en el permiso de uso de agua para el emprendimiento qatarí

Bariloche: No hay acuerdo salarial en el municipio y crece la tensión BARILOCHE (corresponsalía).- El Ejecutivo municipal ofreció a su personal aumentos salariales equivalentes a la inflación que comunica el Indec en forma mensual pero una asamblea del Soyem realizada en la mañana de hoy lo rechazó y votó por insistir con un incremento del 20% a lo largo del próximo semestre. Los trabajadores resolvieron permanecer a la espera de una “contrapropuesta” del intendente Walter Cortés antes del viernes y ese día, de no haber acuerdo, realizarán una olla popular en la calle Mitre al 500, a las puertas de la secretaría de Hacienda. El clima de confrontación entre las partes está condimentado también por varias denuncias que sostiene el gremio contra la gestión que encabeza Cortés y por las cuales espera definiciones del Tribunal de Contralor. La decisión el intendente de suspender el pago de haberes a los dirigentes c on licencia gremial, la extensión de un bono salarial al personal político que “no corresponde” y presentaciones por “abuso de autoridad” en el área de Recursos Humanos son algunos de los planteos del sindicato que ya tienen expedientes iniciados en el organismo fiscalizador, por ahora sin definiciones. La asamblea se reunió hoy a la puerta del Contralor para “visibilizar” esas demandas. La secretaria general del Soyem, Brenda Morales, que se reunieron con dos vocales del Tribunal, quienes les dijeron por toda respuesta que están a la espera de documentación y de otros elementos sobre las presentaciones, para luego emitir dictamen. Morales dijo que el gobierno les reconoció las licencias gremiales en noviembre pasado solo a los 14 miembros titulares de la comisión directiva (antes otorgaba el beneficio también a los suplentes), pero hasta ahora Recursos Humanos no les dio curso. Por eso tienen planteada una denuncia por “abuso de autoridad”. Además, el conflicto recrudeció hace algunos días, cuando el municipio dejó de pagarles el sueldo a los titulares de esas licencias. “Cortés decidió realizar una consignación salarial, es decir que los deposita en una cuenta hasta que un juez determine -explicó la dirigente-. Es un artilugio legal que ataca un derecho adquirido y que pone en riesgo el sustento de 14 familias”. Dijo que la decisión es violatoria del Estatuto, consagrado por ordenanza, y esperan un pronunciamiento del Contralor sobre el tema, que hasta ahora no obtuvieron. Sobre la cuestión salarial, Morales admitió que por ahora las posturas están lejos. El gobierno propuso aplicar sobre los próximos sueldos un aumento del 2,2% -que fue el aumento del costo de vida en enero medido por el Indec- y continuar de la misma forma durante el próximo semestre. Pero la asamblea ratificó que ese parámetro es relativo porque no representa la inflación local y renovó el mandato de reclamar el 20%, es decir a razón del 3,3% mensual, durante el mismo período. Esperan que el Ejecutivo “entre hoy y mañana”, les presente una oferta superadora. En la previsión de que no ocurrirá, ya decidieron concentrarse el viernes al mediodía en Hacienda y montar una olla popular.