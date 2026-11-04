El desdoblamiento de sueldos en Roca generó cuestionamientos políticos: el viernes se debate el presupuesto en audiencia pública

La noticia que Roca paga los sueldos en forma desdoblada generó reacciones a nivel político y gremial. Desde la oposición y en medio de una incipiente campaña electoral para la intendencia y la gobernación cuestionaron la situación financiera del municipio que lidera María Emilia Soria, y plantearon que el principal argumento esgrimido, no se replicó en otras ciudades.

El martes la municipalidad del Alto Valle anunció que iba a pagar desdoblados los sueldos de octubre, el 70% este miércoles y el restante 30% en los próximos cinco días hábiles. También indicó que se suspendía el Festival de la Sidra que se iba a realizar el fin del semana del 14 y 15 de noviembre. El motivo principal que el municipio esgrimió para la decisión fue que los trastornos que generaron las reiteradas lluvias de los últimos dos meses incrementó un 30% el gasto de funcionamiento del municipio.

Juan Martin, referente del PRO y quien mostrado en ser candidato a intendente de la ciudad, cuestionó que el impacto de las lluvias también impactaron en otros municipios de la región y ninguno debió tomar una medida como desdoblar los sueldos.

«Los fenómenos climáticos pueden generar gastos imprevistos, pero una administración responsable tiene que estar preparada para afrontar contingencias. No se puede explicar cualquier problema financiero apelando al clima», aseguró el líder del PRO rionegrino.

Por su parte, la concejal opositora Belén Bavastri, la única edil opositora del Deliberante roquense, afirmó: «Sueldos en cuotas, la Fiesta de la Sidra suspendida y un presupuesto que necesita 22.400 millones de deuda para cerrar. Mientras Roca hace malabares con sus cuentas, la intendenta está en campaña».

La decisión municipal también generó una reacción del gremio ATE, quien declaró «el estado de alerta y asamblea permanente en la municipalidad de Roca ante el pago desdoblado de haberes, que genera una gran preocupación en las familias estatales municipales».

Desde La Libertad Avanza General Roca también se expresaron. «Manifestamos nuestra preocupación por el pago de los salarios municipales en cuotas incumpliendo así con una obligación con todo el personal que trabaja a diario y la suspensión del Festival de la Sidra. Ambas decisiones reflejan serias deficiencias en la planificación y administración de los recursos de todos los roquenses. Un municipio debe tener la capacidad de anticiparse a las dificultades y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones», plantearon en un comunicado.

Diario RÍO NEGRO intentó hablar con la intendenta Soria para profundizar en la situación financiera del municipio, pero desde su entorno se indicó que los motivos estaban claros en la información que se había difundido ayer y la ampliación de datos que solicitó este medio y publicó también martes.

El Presupuesto 2027 se debate mañana en el Concejo Deliberante

Desde la 20 del viernes 6, los vecinos de Roca podrán debatir sobre el presupuesto municipal para 2027 que presentó la intendenta María Emilia Soria el pasado 31 de agosto.

Según el artículo 71 de la carta orgánica municipal, esta convocatoria es obligatoria para la votación posterior del presupuesto. Quienes deseen tener una intervención oral en la reunión, deberán anotarse en la secretaría del Concejo hasta ese mismo día a las 12. También se podrán realizar presentaciones por escrito, tanto anteriores como posteriores a la audiencia. Este registro permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre a las 12.

El pasado 31 de agosto, la intendenta María Emilia Soria presentó el presupuesto 2027 con un aumento del 21,64%, con respecto al año anterior. El principal protagonista de esta propuesta fue la obra pública, además de reforzar las políticas de desarrollo social y avanzar con la extensión de servicios básicos en distintos barrios.

En total, el proyecto para el próximo año será de $148.609.780.000, contando los recursos y gastos. Por otro parte, los ingresos están previstos en $119.462,7 millones de recursos corrientes, $6.700 millones de recursos de capital y $22.410,08 millones de financiamiento externo.