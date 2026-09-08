Crean una comisión para evaluar a los contratados con opción para pasar a planta permanente en Bariloche

Costa Brutten (espalda) impulsó la comisión mixta para evaluar la situación de los contratados en el municipio, con opción a pasar a planta permanente. Foto: archivo/Chino Leiva

Con el rechazo del bloque oficialista PUL y la ausencia de un edil de JSRN, la oposición impuso con siete votos la creación de una comisión para evaluar la situación de casi 400 agentes contratados de la Municipalidad con el objetivo posterior de avanzar a un pase a planta permanente.

El proyecto llega después de que meses atrás el intendente Walter Cortés vetó otra ordenanza aprobada por mayoría para consolidar un pase a planta permanente, pero esta vez lo que se consolida es una comisión con integración del Ejecutivo, el Deliberante y el gremio Soyem.

La comisión deberá elaborar los criterios objetivos para la evaluación de los trabajadores contratados bajo cualquier modalidad que presten tareas habituales y propias de la Municipalidad, como el análisis de antecedentes, funciones desempeñadas y condiciones laborales de cada agente, a fin de determinar la procedencia de su incorporación a la planta permanente.

El proyecto fue impulsado por el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo), que cosechó el respaldo de otros seis ediles: Julieta Wallace (Incluyendo), Roxana Ferreyra (Nos Une), Samantha Echenique (Cambia), Lucas Pérez (Bariloche Suma), Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) y Laura Totonelli (JSRN). En el otro extremo, por el rechazo estuvieron los tres concejales del oficialismo Gerardo Del Río, Tomás Hercignja y María Coronado.

La ausencia del concejal Juan Pablo Ferrari (JSRN) deja la incertidumbre respecto d elo que pueda ocurrir si nuevamente el intendente veta una ordenanza vinculada a la gestión del personal del municipio.

Del Río fue el vocero del oficialismo y argumentó el rechazo al considerar que “no es el momento” y dijo que el Ejecutivo “está viendo la forma de reestructurar” la planta de personal. También acusó de “irresponsable” a las gestiones anteriores por haber “metido gente a trabajar sin tener la visión de cómo se sostiene el Estado”.

Sus dichos fueron refutados por otros concejales. Wallace señaló que la propia gestión actual ingresó más de 350 contratados, muchos con locación de servicios, y fustigó: «Para poder decir que no, deberían haber frenado esa rueda (de ingresos)”.

También señaló que el gobernador Alberto Weretilneck a nivel provincial impulsó un pase a planta permanente que beneficiará a unos 4.000 estatales y expuso la contradicción del partido del intendente, que proviene del sindicalismo, de no acompañar una comisión evaluadora que se readaptó luego del rechazo del pase a planta promovido meses atrás.

Costa Brutten defendió que para hacer el pase a planta permanente “no hay un costo extra, ya son trabajadores que están en el municipio” como planteó el presidente del Concejo que volvió a poner sobre la mesa el rechazo de la oposición a la ordenanza fiscal y tarifaria y a la actualización del módulo fiscal.

Ferreyra dijo que el objetivo es que los trabajadores “estén en condiciones dignas” y que sepan que “se van a jubilar dignamente”. Remarcó que la ordenanza en discusión “ni siquiera es un pase a planta, es una mesa de trabajo para evaluar quien pasa a planta”. En la misma línea se expresó Villalba que destacó que el propio gremio Soyem “está pidiendo que evalúen a los trabajadores”.