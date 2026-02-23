Suspendieron la audiencia de cargos contra el intendente de Campo Grande y concejales

La audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Campo Grande, concejales y una particular en el marco de la causa vinculada a la compra directa de un terreno destinado a la construcción de una escuela en San Isidro, fue suspendida este lunes por la tarde en el Foro Penal de Cipolletti.

Tras escuchar los argumentos de la fiscalía, el juez de garantías hizo lugar al pedido de los abogados defensores y resolvió excluir a la querella, integrada por el concejal Patricio Alejandro Ñevin, impulsor de la denuncia inicial, y su abogada María Laura Roldán.

La audiencia estuvo a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, con Gustavo Herrera en carácter de fiscal, quien expuso la acusación ante el juez de garantías Juan Pedro Puntel. Durante esta instancia, Herrera presentó cargos por el delito de defraudación contra la administración pública agravada, al considerar que los hechos habrían sido cometidos por funcionarios públicos en carácter de coautores.

Entre las personas alcanzadas por la formulación de cargos se encuentra el intendente en ejercicio de Campo Grande, Daniel Alberto Hernández, y actual presidente del Concejo Deliberante, quien asistió con abogado particular, Juan Luis Vicenty.

También se les formuló cargos a los concejales Rosa Angélica Mesonero (concejal actualmente), Sandra Isabel Fuentes (ex edil, renunció el 15 de diciembre) y Facundo Luciano Pinilla (concejal actualmente), representados por los abogados Marcelo Lucas Caraballo y Cecilia Ibañez. Por su parte la particular Vanesa Alejandra Sánchez, que se desempeña en servicios inmobiliarios, fue representada por Sebastián Perazzoli.

En el caso de Pinilla, la fiscalía lo investiga por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno y Hacienda del Municipio, cargo que ocupaba al momento en que se concretó la operación cuestionada.

Con la exclusión de la querella, la audiencia de formulación de cargos quedó suspendida tras el pedido de los abogados defensores para evitar «nulidades» en el proceso y deberá ser reprogramada una vez que un juez de revisión resuelva si la decisión del juez de garantías es revisada o queda firme. En caso de que la decisión sea confirmada, el proceso continuará sin querella; si es revocada, la querella podría reincorporarse antes de retomar la instancia penal.

Intendente de Campo Grande, Daniel Hernández. Foto: Ceci Maletti.

Qué dijo la Fiscalía durante la formulación de cargos

Durante la formulación de cargos, el fiscal Herrara sostuvo que los hechos ocurrieron entre el 25 y el 26 de septiembre del 2024, durante ese tiempo losa acusados adquirieron 14 lotes ubicados en la localidad de San Isidro que tenían como destino la construcción de la escuela primera 300.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada a fines de septiembre de 2024 por el concejal Patricio Alejandro Ñewin del bloque Primero Río Negro. El cuestionamiento no estuvo centrado en el uso de las tierras destinadas a la construcción de una escuela, sino en cómo se realizó la compra, por un monto total de 204 millones de pesos, que fue directa y sin licitación.

Los ediles señalaron que la operación se habría aprobado sin contar con la mayoría de votos necesaria dentro del Concejo y sin el conocimiento pleno del resto del cuerpo deliberativo. También plantearon que la adquisición se habría concretado sin respetar ordenanzas municipales vigentes.

Según el fiscal, los imputados adquirieron los terrenos por un monto total de 204 millones de pesos. “Se trataba en realidad de una sola fracción de tierra, que fue simulada como subdividida en 14 lotes”, afirmó el fiscal.

Herrera detalló que la operación se realizó pese a que los inmuebles no estaban mensurados ni individualizados en el Registro de la Propiedad Inmueble al momento de la venta. “No podía haberse vendido como 14 lotes porque no lo eran”, sostuvo durante la audiencia.

La fiscalía también cuestionó que la adquisición no fue tratada ni debatida en el Concejo Municipal, pese a que, según la Carta Orgánica, este tipo de operaciones requería una mayoría especial. “El Concejo Municipal tiene cinco integrantes y los aquí presentes no alcanzaban los dos tercios que exige la norma”, indicó.

Fiscal Herrera y abogada querellante Roldán. Foto: Ceci Maletti.

Además, remarcó que no se declaró la utilidad pública del inmueble, ni se autorizó la contratación directa por razones de urgencia, ni se realizó una tasación previa, informes de dominio o estudios de factibilidad. “La compra se hizo sin cumplir los pasos formales que la Carta Orgánica exige”, señaló.

En su exposición, Herrera afirmó que la maniobra provocó un perjuicio económico al municipio, ya que, según la fiscalía, el valor real del terreno como lote único era menor. Además, según el fiscal, la primera transferencia se realizó antes de que el contrato estuviera firmado, desde una cuenta de Rentas Generales sin destino específico.

Herrera concluyó que existió un beneficio económico indebido a favor de la vendedora y que los hechos encuadran en el delito de defraudación contra la administración pública agravada, atribuido a los funcionarios y a la particular en carácter de coautores.

La exclusión de la querella: la decisión del juez tendrá que ser evaluada por un magistrado de revisión

Durante la audiencia, las defensas solicitaron la exclusión de la querella, al cuestionar la legitimación del concejal Patricio Ñevin para actuar como acusador particular. Señalaron que, según la propia acusación fiscal, “el presunto damnificado es el Municipio de Campo Grande”.

En ese sentido, remarcaron que el patrimonio que se considera afectado es el de una administración pública y no el de una persona individual. “Ningún concejal, por sí solo, puede ser tenido como damnificado porque no se afecta su patrimonio personal”, sostuvo uno de los defensores.

Los abogados indicaron además que, de existir un perjuicio para el municipio, la eventual participación como querellante debería darse de manera institucional. “Debería ser el propio municipio, a través de sus órganos, quien esté legitimado para ejercer la acusación particular”, afirmaron.

También advirtieron que permitir la intervención de un concejal implicaría habilitar una acción popular, figura que según plantearon no está prevista para este tipo de delitos. “No puede un concejal constituirse en querellante por una supuesta defraudación al municipio”, expresaron.

Tras escuchar los planteos, el juez de garantías hizo lugar al pedido de las defensas y resolvió excluir a la querella del proceso, al considerar que no se acreditó un perjuicio directo que habilite su participación como acusador particular en la causa penal.

Al fundamentar su decisión, el juez Puntel sostuvo que, aun tratándose de delitos contra la administración pública, un concejal no puede constituirse como querellante en forma individual, ya que no se trata de una entidad ni de una organización, sino de una persona que actúa por iniciativa propia.

En ese sentido y entre otras advertencias, remarcó que no existe una norma que habilite a un edil a representar al municipio en un proceso penal, ni se indicó durante la audiencia cuál sería la atribución legal que le permitiría hacerlo en nombre del interés general.