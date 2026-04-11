Temuco afianza acuerdos con Las Lajas, Zapala y Cutral Co

La llegada del alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto a la provincia permitió firmar los convenios de cooperación con las ciudades de Las Lajas, Zapala y avanzar con Cutral Co. Los ejes de la visita estuvieron planteados en el intercambio de propuestas turísticas, culturales y deportivas. La estadía del funcionario chileno en Neuquén apuntó a fomentar el intercambio entre las ciudades participantes.

La visita del alcalde de Temuco (Chile), Roberto Neira Aburto tuvo una escala de dos días en Las Lajas donde firmó con el intendente Pablo Cortez, un convenio marco que les permitirá avanzar en propuestas de intercambio culturales y deportivas. La comitiva del país trasandino fue invitada a conocer algunos puntos turísticos de la localidad neuquina.

«Ha sido muy ameno. Es un ciudadano más de Temuco, por lo que han sido muy fructíferas las 48 horas y el puntapié inicial de las muchas horas de trabajo conjunto que tendremos entre las dos localidades», apuntó Cortez.

Neira Aburto destacó que Las Lajas «es un lugar que podemos visitar, intercambiar visitantes y economías y que al final del día podemos cristalizar en esta firma de convenio».

El intendente Koopmann y el alcalde de Temuco. (Foto: gentileza)

Luego, Neira Aburto llegó a Zapala, donde se entrevistó con el jefe comunal Carlos Koopmann. En este caso, el acuerdo rubricado también objetivo promover actividades conjuntas que impulsen el intercambio y la cooperación. Los ejes son la promoción de las relaciones internacionales, el turismo, la cultura, la productividad y comercialización, el deporte y la gestión administrativa, según se informó.

En este contexto, el convenio podrá complementarse con programas, proyectos y otras líneas de colaboración que resulten necesarias. El lapso de duración será de dos años y se podrá renovar de manera automática por un mismo tiempo.

Koopmann agradeció el trabajo que viene desarrollando el municipio de Temuco con diferentes localidades neuquinas. “Celebro este convenio y esta mirada abierta de su región para compartir la hermandad con otros pueblos. Cada vez que visitamos Chile observamos su variedad cultural y deportiva, lo que nos genera orgullo al estrechar lazos con una localidad tan importante como Temuco”, dijo.

Y Neira Aburto agradeció «la buena voluntad de haber asistido en su momento al aniversario de la localidad» y recordó que Chile y Argentina forman una de las fronteras más extensas del mundo, que implica «una relación no solo comercial, sino también humana». Felicitó al intendente Koopmann por cómo se encuentra Zapala.

En Cutral Co

El alcalde de Temuco pasó también por Cutral Co, donde fue recibido por el intendente Ramón Rioseco. La visita oficial estuvo orientada a fortalecer vínculos de cooperación entre ambas ciudades.

El cutralquense destacó la importancia de fortalecer este tipo de vínculos, tanto a nivel internacional como local, como foco en el crecimiento del turismo. Rioseco subrayó el perfil productivo y remarcó que Cutral Co cuenta con el yacimiento gasífero, el parque solar en expansión y la bodega Cutral Co.

Por su parte, Neira Aburto valoró la iniciativa y señaló la importancia que ambas ciudades inicien un trabajo de colaboración mutua e intercambio de experiencias, en especial en el desarrollo energético y productivo de Cutral Co.