El Gobierno activa reuniones con gobernadores ante un precipitado escenario preelectoral

La agenda legislativa que el Gobierno nacional pretendía acelerar este año para evitar las presiones preelectorales ya se topa con una serie de trabas que se esperaban para más adelante. Las negociaciones con los gobernadores no terminan de avanzar y los proyectos que el oficialismo considera centrales siguen frenados en el Parlamento. Ahora se suma el debate por el Presupuesto 2027, que será un banco de prueba revelador sobre las intenciones de los jefes provinciales.

Diego Santilli sale a negociar con las provincias

Por eso, desde el ala política se le encomendó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que comience una serie de reuniones con los mandatarios para destrabar los temas pendientes y retomar la iniciativa política.

Para los primeros encuentros fueron elegidos los gobernadores que han mostrado mayor sintonía con la Casa Rosada. Este miércoles estuvieron en el despacho de Santilli Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Esta reunión estuvo precedida de una nueva concesión para Catamarca y Salta: ambas provincias recibieron el viernes pasado un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) no reembolsable por $ 7.000 millones. Además, Jalil adelantó que no desdoblará las elecciones locales, lo cual coincide con las pretensiones del mileísmo.

En tanto, el jueves el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrán un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Jujuy es otra de las jurisdicciones beneficiadas por el reparto de ATN. En lo que va del año, ya se le autorizaron giros por $ 13.500 millones.

También este jueves, pasado el mediodía, Santilli recibirá al gobernador Leandro Zdero (Chaco), uno de los más atendidos por el Ejecutivo nacional. Por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego), con quien se aceitó el diálogo en las últimas semanas. Melella jugará un rol clave en todo lo que refiere al proyecto de la Base Naval Integrada que se le construirá en Ushuaia. La semana pasada se reunió por este tema con el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, dando una señal de acercamiento luego de un período de enfrentamientos por el recorte en los regímenes de promoción.

De esta forma, en 24 horas, la Casa Rosada habrá contactado en forma directa a siete gobernadores, lo que muestra la intención de apurar los acuerdos políticos.

Santilli tiene la tarea de lograr los votos para que en el Senado se allane la aprobación de la Reforma Política, que no avanza debido a las disidencias que existen sobre qué hacer con las PASO. Al mismo tiempo, debe convencer a los mandatarios de una rápida aprobación del Presupuesto 2027 para enviar una señal de consolidación política a los mercados financieros en momentos de fuertes turbulencias por la suba de tasas de interés y los precios de la energía.

El plan de ingresos y egresos recién comenzaría a tratarse en la primera semana de octubre. La demora se debe a que el oficialismo primero quiere cumplir con el emplazamiento de la Cámara de Diputados para que se traten los proyectos sobre morosidad y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

La orden que bajó la conducción política de la Casa Rosada para esta etapa del Gobierno es “evitar la confrontación”, principalmente con los sectores políticos aliados.

“No podés decirle a un gobernador narcotraficante y después pedirle los votos”, confesó un legislador que participó el lunes de la reunión convocada por Milei.

Desde esta óptica, se entiende la decisión de bajarle el tono a la discusión del presupuesto y pedirle a Santilli un rápido accionar con los gobernadores.

Dentro de esa estrategia, Milei evitó ir al Congreso y generar una imagen de disputa con la oposición. Al mismo tiempo, decidió que la explicación del proyecto quede en manos del secretario de Finanzas, Federico Furiase. En principio, Caputo no tendrá ninguna participación parlamentaria, más allá de que se descuenta que la oposición exigirá su presencia en las comisiones.

En la presentación pública del presupuesto no hubo alusiones a la ponderación de la “motosierra” continua, ni el desafío a cubrir más gastos cortando gastos tributarios, los que detrás siempre esconden intereses particulares.

El tema Malvinas, cuyo proyecto está en la fase final de redacción para ser remitido al Parlamento, será otro tema de diálogo con los gobernadores, aunque en este caso el oficialismo considera que hay muy poco margen para que la oposición pueda trabarlo debido al consenso que logró en la población.

Caputo con ministros de Economía

Para reforzar la discusión por el presupuesto y en el marco del Consejo de Responsabilidad Fiscal, Caputo reunió este mediodía en el Palacio de Hacienda a los ministros de Economía provinciales, entre quienes estuvo el responsable de las Finanzas de Córdoba, Guillermo Acosta. Del encuentro participó, además, el secretario de Hacienda nacional, Carlos Guberman.

“Conversamos acerca de las principales variables del Presupuesto y de la importancia de cumplir con el Programa de Convergencia” porque “el equilibrio fiscal es la base de una Argentina con estabilidad, previsibilidad y crecimiento sostenido”, destacó Caputo.

Corresponsalía Buenos Aires