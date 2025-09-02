Tiene 9 denuncias en su contra el juez que prohibió publicar audios de Karina Milei

La Justicia prohibió el lunes la difusión de audios vinculados a Karina Milei. El responsable de la acción fue el juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello. La medida se da en medio de investigaciones por presuntas coimas en Discapacidad. El magistrado que impidió que se divulguen las grabaciones enfrenta actualmente nueve enuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura. Cinco de ellas son por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.

El juez que prohibió los audios fue notificado por denuncias la semana pasada

Según informó Infobae, la notificación de los cargos a Maraniello ocurrió la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

El medio de Buenos Aires explicó que por las dimensiones que tuvo las acusaciones contra Maraniello, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) solicitó desde septiembre de 2024 la presencia policial dentro del Juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados. Luego, celebró la organización sindical que se logró “la consigna policial en el horario laboral”.



Amplió que los expedientes contra el magistrado abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos.

El lunes se prohibió difundir audios vinculados a Karina Milei

El Poder Judicial ordenó el lunes el «cese inmediato» de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una «violación grave a la privacidad institucional».

La resolución judicial es de Alejandro Patricio Maraniello y ordena el cese de la difusión «a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».

Segú explicó Noticias Argentinas, para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispuso que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El vocero presidencial, Manuel Adorni aseguró que la Justicia «reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión».

La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba supuestamente a la hermana del Presidente pedir «unidad» en la interna libertaria. Quienes difundieron ese material habían advertido que se trataba solo de un adelanto.