DNU 70, tierras y deudas: la oposición busca forzar una sesión clave en Diputados

Distintos bloques de la oposición convocaron para el jueves 15 de octubre a una sesión especial en la Cámara de Diputados, con un temario que pone al oficialismo ante varios desafíos. El principal objetivo será avanzar con el rechazo definitivo del DNU 70/2023, luego de que un reciente fallo de la Corte Suprema volviera a instalar en el centro del debate la venta de tierras a extranjeros.

Diputados: la oposición busca votos para avanzar contra el DNU 70

Para intentar garantizar el quórum, la oposición incorporó otros dos asuntos sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos destinados a aliviar el endeudamiento de los consumidores. La convocatoria fue firmada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y los monobloques de Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

Sin embargo, todavía necesitan alrededor de 20 votos, principalmente de legisladores vinculados a gobernadores. Según diputados de bloques del centro consultados por Infobae, los números aún no están asegurados para ninguno de los tres temas.

El DNU 70/2023 ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero Diputados nunca llegó a tratarlo. El decreto derogó o modificó numerosas regulaciones en áreas como alquileres, abastecimiento, comercio, salud, transporte, mercado laboral y sector inmobiliario.

El oficialismo busca evitar una derogación total y analiza alternativas. Entre ellas aparece incorporar un capítulo sobre tierras en la ley de Propiedad Privada o en la iniciativa de Defensa de la Soberanía.

En materia de endeudamiento, el oficialismo propone educación financiera y mayor información al consumidor, mientras que distintos bloques opositores impulsan mecanismos de refinanciación, límites a las tasas y programas de desendeudamiento familiar.

Con información de Infobae