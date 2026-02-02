Tortoriello hizo una reunión de campaña y decidió que Mc Kidd presida el bloque

En Cipolletti, el diputado nacional Aníbal Tortoriello reunió a su dirigencia para “empezar a elaborar” su “Plan de Gobierno para Río Negro” y, según su publicación en las redes, “seguro que son muchos más quienes se van a sumar con ideas y propuestas para cambiar” la Provincia.

En ese ámbito, el sábado, el exintendente cipoleño confirmó que Patricia Mc Kidd será la presidenta de su bloque legislativo, que tiene también la integración del viedmense Santiago Ibarrolaza.

Se conformará, finalmente, con tres miembros porque se sumará la reginense Gabriela Piccotti, que en diciembre abandonó la bancada del PRO. En un principio, la parlamentaria evitó resolver su destino pero, el sábado, concurrió y participó de la reunión convocada por Tortoriello.

Patricia Mc Kidd será la presidenta del bloque de Cambia Río Negro, alineado con Tortoriello. Foto: Marcelo Ochoa.

El debate se concentró en el armado y la campaña a la Gobernación de Tortoriello para el 2027, prometiendo una fuerte presencia provincial. Planteó como objetivo para este año que, “por lo menos, tres veces recorrer toda la Provincia”. Propuso que cada localidad trabajara e identificara actores para el proceso.

Mientras tanto, la conformación de equipos técnicos del “plan de Gobierno” quedó pendiente, pero sí existieron sugerencias iniciales de integrantes.

La Legislatura y el bloque

Este lunes, la Legislatura retomó su actividad y se prevé una sesión extraordinaria para febrero, a partir de la información gubernamental que indica el envío de proyectos de reformas a la ley de ministerios y de la ratificación del acuerdo de Río Negro con YPF por el proyecto de GNL en el Golfo San Matías.

Estas iniciativas no fueron todavía remitidas y, por eso, no hay confirmación del llamado a sesión en febrero por parte del Ejecutivo.

Simultáneamente, se sabe del estreno en la próxima sesión del octavo bloque legislativo: Cambia Río Negro.

Esta bancada responde a la conducción del diputado libertario Tortoriello y, en los hechos, se armó en diciembre del 2023 en ocasión de la constitución parlamentaria de los legisladores electos por la alianza Cambia Río Negro, que encabezó el cipoleño como candidato a Gobernador. Se integraron, en esa ocasión, en los bloques del PRO y del ARI, pero Mc Kidd e Ibarrolaza se apartaron y, posteriormente, reclamaron la representación de Cambia Río Negro.

El reconocimiento por parte del vicegobernador Pedro Pesatti se realizó recién a fines del año pasado. La demora se explicó en reparos del gobernador Alberto Weretilneck al reconocimiento institucional de un espacio identificado con Tortoriello.