Tortoriello propuso a una empresaria para ser candidata a la intendencia de Cipolletti por JxC

Juntos por el Cambio (JxC) apunta a una mujer para ser la candidata a la intendencia de Cipolletti. Durante esta mañana, otro nombre se sumó a la lista de las personas elegidas por el partido. Se trata de Natalia Chemor quien en caso de ganar las elecciones sería la primera intendenta de la ciudad. La mujer todavía no lo decidió.

El diputado nacional y exintendente de Cipolletti, Anibal Tortoriello ha mantenido con total hermetismo la lista de los candidatos a la intendencia de Cipolletti. En varias ocasione aseguró que aspira a la gobernación de Río Negro en 2023 y que busca disputar la intendencia de la ciudad con su candidato.

Entre sus posibles candidatos trascendieron varios nombres, pero ninguno oficial. Tortoriello reconoció que una de las primeras opciones fue Raúl Vena, actual titular de Bomberos Voluntarios en Cipolletti, pero que está descartado. «Por cuestiones de su carrera profesional no pudo ser, pero es una persona muy capacitada, pero no se pudo concretar”, manifestó el diputado del bloque JxC.

Durante una visita de la diputada Eugenia Vidal a la ciudad, Tortoriello anunció que una mujer sería la candidata y que antes de fin de año darían a conocer el nombre.

Lo cierto es que el anuncio no se realizó, pero sí trascendió la identidad de la candidata. El nombre de Natalia Chemor comenzó a circular en la ciudad.

En diálogo con RÍO NEGRO, Natalia Chemor manifestó que estuvo en conversación con el diputado Anibal Tortoriello, pero que todavía no hay nada confirmado.

Dijo, “sí hay una propuesta, eso es real, pero lo estoy analizando todavía no tomé una decisión. Sé que hay mucha responsabilidad en el medio. Hace muchos años que vengo peleando por mejorar la situación de Cipolletti y me moviliza poder hacer algo por mi ciudad, pero por otro lado me interesa mi familia”.

Chemor explicó que no viene de la política partidaria y que hace 20 años trabaja en la Cámara de Comercio de Cipolletti ad honorem, pero también viene del ámbito privado. “Tengo una pyme, la peleó y sufro como todos los vecinos. Amo mi ciudad y la quiero ver brillar, por eso estoy en la cámara hace tantos años peleándola”, señaló.

La candidata deberá dar una respuesta al diputado Tortoriello en enero, cuando se definan las fechas de los comicios.