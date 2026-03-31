Trabaja en la justicia federal y será fiscal jefe en Zapala tras ganar el concurso

Matías Álvarez, durante la entrevista con las y los consejeros. (Captura)

El secretario del juzgado federal de Roca, Matías Álvarez, ganó el concurso para fiscal jefe de Zapala. Todos los integrantes del Consejo de la Magistratura le asignaron 20 puntos, el máximo en la entrevista personal, y en total reunió 52,96.

Cumplidas las tres etapas de la competencia -antecedentes, exámenes y entrevista con los consejeros-, quedaron segunda y tercera las dos fiscales del caso de Zapala.

Mónica Laura Pizzipaulo terminó con 50,27; Marina Díaz con 48,03; Andrés Azar (fiscal en Neuquén) sumó 47,56 y su colega de Cipolletti, Martín Pezzetta, 37,80.

Por etapas

A lo largo del concurso, Azar fue el que más puntos reunió por antecedentes; Álvarez el de mejor rendimiento en el examen escrito (18 sobre 20); y en la entrevista personal (20 de 20) y en el examen oral la mejor nota fue para Marina Díaz (15 sobre 20).

El pliego del ganador deberá pasar por el filtro de la Legislatura.

Zapala, cabecera de la Tercera Circunscripción Judicial y futura región del Pehuén, era la única ciudad del interior que no tenía fiscal jefe. Si Álvarez es designado, todos los funcionarios con ese cargo en la provincia serán varones.