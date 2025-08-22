Trabajo de Río Negro ordenó reincorporar a los despedidos del municipio de Allen

En el marco de la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo de Río Negro este viernes se realizó la primera reunión entre representantes de la intendencia de Marcelo Román y los gremios ATE, UPCN y Soyem, que realizaron un paro y exigen una negociación paritaria.

La secretaria de Trabajo provincial dictó el martes pasado la conciliación obligatoria entre las partes involucradas por 10 hábiles, hasta el tres de septiembre inclusive.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) indicó que tras la reunión de este viernes, la Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer los despidos de 20 trabajadores.

Según este gremio, el conflicto laboral en Allen comenzó a partir del reclamo por la demora en el pago de indumentaria invernal, aguinaldo desdoblado y el congelamiento salarial. Según el gremio, las medidas de fuerza fueron «repelidas» con el despido de 20 trabajadores.

Oferta salarial rechazada

Durante el encuentro con los tres gremios el Ejecutivo ofreció un incremento salarial del 1% para septiembre que fue rechazado insuficiente.

“Estamos pidiendo recomposición a partir de julio, no de septiembre. El 1% no alcanza para cubrir las necesidades de los trabajadores”, señaló Viviana Mercado, referente de municipales y dirigente provincial, al sitio Anallen.



“El pedido de reincorporación de trabajadores es una victoria de ATE y de la vigencia del Estado de Derecho”, dijo Carolina Suárez, secretaria general de ATE Allen.

“Desde el municipio nos decían que eso era algo imposible, pero la tenacidad de nuestro sindicato lo hizo posible y vamos a continuar hasta las últimas consecuencias para que finalmente los trabajadores queden consolidados en sus puestos luego de la conciliación”, remarcó el gremio.

ATE además exigió el fin de la violencia y hostigamiento al personal y la refacción del parque automotor.