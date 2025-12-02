Transportistas locales se movilizaron ante la pérdida de una licitación en Plaza Huincul

Los transportistas de Plaza Huincul y Cutral Co, nucleados en una entidad, y adheridos a la cámara de Comerciantes y a la cámara Ceipa se movilizaron ante la caída de una licitación para dos empresas locales. Sostuvieron que el servicio fue adjudicado a otra firma que no es neuquina, y que incumple las ordenanzas municipales vigentes. La oferente que resultó ganadora empezaba a cumplir el servicio desde el primer día de este mes.

Una vez conocida la adjudicación del servicio de transporte de pasajeros, en la refinería que YPF tiene en el complejo Plaza Huincul, desde la firma local El Duende se hizo saber su situación, al quedar afuera. En una nota que entregaron sus responsables al intendente Claudio Larraza (de Plaza Huincul) y luego al de Cutral Co, Ramón Rioseco, se aclaró que existe un «incumplimiento a las normativas municipales vigentes».

La ganadora de esa licitación fue la empresa de transporte Etap SRL, según indicaron en la nota. El nuevo contrato era a partir del 1 de este mes. La operadora, en este caso opta por la mejor oferta entre todos los participantes, como suele ocurrir.

Por otra parte, el Compre Neuquino indica en uno de sus artículos (14°) que los proveedores neuquinos tienen derecho a ser contemplados cuando sus ofertas económicas sean de hasta un 6% superiores, comparadas con las presentadas por los no certificados con este sello.

Se estima que esto es lo que ocurrió, en el caso de El Duende y de otra firma local que también quedó fuera de la licitación aunque no confirmaron los motivos.

Respaldados por sus colegas transportistas, estacionaron sus unidades frente a los dos municipios, mientras entregaron las notas donde se informó a las autoridades locales que la nueva adjudicataria no cumple con los requisitos que están en las ordenanzas espejo -N° 1140- que regula la actividad.

Entre los requisitos que plantea la norma es acreditar cinco años de residencia inmediatos anteriores a la licencia comercial; vehículos radicados en la localidad; estar al día con el pago de tasas y canon municipales.

En esta misma línea, se indicó que la empresa en cuestión no está inscripta en el listado de las enmarcadas en el Compre Neuquino. Los transportistas pidieron que de confirmarse estos incumplimientos, se aplique las sanciones correspondientes.

La firma que quedó fuera de la prestación del servicio, reseñó que «desde 2012 ha tenido contrato con YPF y que tiene 20 empleados directos y 30 indirectos».

Reclamo por el Compre Neuquino

Ante esta situación, la cámara de Comerciantes local y la cámara Empresarial, Industrial, Petrolera y Afines, Ceipa, emitieron su postura y apoyaron a la firma afectada.

«CEIPA adhiere a este petitorio y manifiesta su preocupación por la situación, ya que considera que las empresas operadoras no están cumpliendo con la legislación vigente», expresaron en la nota.

También sostuvieron que trabajarán para promover el cumplimiento de la Ley del Compre Neuquino, la N° 3338. Recordaron que la entidad Ceipa, aglutina a más de 150 empresas Pymes de Neuquén. La comisión directiva de los comerciantes expresaron que comparten la preocupación planteada.

«Respaldamos el reclamo orientado a proteger el desarrollo de la actividad económica regional, la competitividad y la continudad laboral», en la comunidad.