Asumió el nuevo concejal en Cipolletti y marcó su agenda legislativa: los detalles

Este martes se concretó la asunción de Héctor Sepúlveda como nuevo concejal de Cipolletti. El acto se desarrolló en la sala de conferencias del edificio municipal y fue encabezado por la presidenta del cuerpo, Karina Álvarez y contó con la presencia del intendente Rodrigo Buteler, funcionarios y autoridades.

Con la toma de juramento, Sepúlveda quedó formalmente incorporado al órgano legislativo local y comenzó su mandato dentro del período 2026, en un contexto marcado por debates vinculados a la planificación urbana, la seguridad y el desarrollo social y cultural.

«Celebramos la pluralidad de voces en el cuerpo legislativo, porque fortalece el debate, enriquece las decisiones y consolida una democracia más representativa para todos los vecinos», celebró en sus redes sociales el intendente Buteler.

Héctor Sepúlveda asume en reemplazo de la ex edil Manonelles. Foto: gentileza.

Primeros movimientos del nuevo concejal dentro del Deliberante

Consultado por Diario RÍO NEGRO, el concejal señaló que, en esta primera etapa, su prioridad será integrarse al funcionamiento cotidiano del cuerpo legislativo. «Por el momento, sumarme al trabajo del Deliberante», expresó antes de la ceremonia.

En ese sentido, indicó que continuará con la dinámica de las comisiones ya conformadas y que, con el correr de las semanas, definirá con mayor precisión los ejes de trabajo.

Consultado sobre los temas que considera centrales, Sepúlveda anticipó que su mirada estará puesta especialmente en “cuestiones de seguridad, hábitat y empleo”, áreas que según remarcó atraviesan de manera directa a los barrios y a la vida cotidiana de la ciudad.

El ingreso del nuevo edil se produjo tras la renuncia presentada días atrás por María José Manonelles, quien dejó su banca por motivos personales. La dimisión activó el mecanismo institucional previsto para cubrir vacantes dentro del Concejo.

De acuerdo con la Carta Orgánica Municipal y el reglamento interno, los concejales que cesan en sus funciones deben ser reemplazados por quienes continúan en el orden de la lista electoral correspondiente. En ese esquema, Sepúlveda figuraba como primer suplente de la nómina por la que Manonelles había sido electa en 2023.

Cipolletti se prepara para la apertura de sesiones ordinarias 2026

La apertura del periodo de sesiones se realizará el viernes a las 19.30. Ese acto marcará el inicio formal del año legislativo local y reunirá a autoridades municipales, concejales y referentes institucionales.

La apertura de sesiones del viernes estará encabezada por el intendente Rodrigo Buteler, quien trazará los lineamientos del año en curso y delineará las prioridades de gestión en un contexto atravesado por debates sobre planificación urbana, desarrollo social e integración regional.

En una entrevista previa con Radio RÍO NEGRO, el jefe comunal señaló que el discurso estará orientado a explicar “para dónde va la ciudad” y cómo se posiciona Cipolletti en su relación con la Provincia y la Nación.

Buteler indicó que el planteo se estructurará en torno a cuatro ejes centrales: la relación con el Estado nacional, el vínculo con el gobierno provincial, la articulación con las ciudades vecinas -como Neuquén, Fernández Oro y Cinco Saltos- y el rol específico de Cipolletti dentro de ese entramado regional, incluyendo la Margen Sur, y adelantó que habrá un capítulo dedicado a la agenda interna de la ciudad, donde se abordarán temas vinculados al orden urbano, los espacios recreativos, la infraestructura, la circulación vial y la planificación urbana.