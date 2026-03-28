Tras el fallo por YPF, destacan que Argentina fortaleció su política de Estado y evitó un golpe millonario

La medida judicial que evitó el pago de más de 16.000 millones de dólares a Burford por la expropiación de YPF sigue dando de qué hablar. El exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, se refirió al tema y sostuvo que el fallo además de representar un alivio para las finanzas públicas, fue clave para fortalecer la posición institucional del país.

Alivio económico para Argentina tras el fallo por YPF

Saravia Frías tras analizar la situación, aseguró que quien resulta más beneficiado por la decisión judicial es, en primer lugar es «la Argentina de hoy y de las generaciones futuras», y en segundo lugar ubicó a YPF.

El especialista remarcó que la sentencia de primera instancia implicaba «un monto sideral que comprometía seriamente las finanzas del país», por esto la reversión del fallo tiene impacto directo en términos macroeconómicos, y un impacto de «manera indirecta» a la petrolera. En este sentido explicó que YPF también podría haberse visto alcanzada por eventuales responsabilidades en una segunda instancia.

Saravia Frías subrayó que el beneficio no se limita solo al plano financiero, sino que se proyecta en la imagen internacional del país. En diálogo con Splendid AM 990, manifestó: «Hay algo más que no se está terminando de ver: el valor que esto tiene como política de Estado».

Al respecto sostuvo que la continuidad de la estrategia judicial a través de distintos gobiernos envía una señal de previsibilidad y advirtió: «La política de Estado es un país que es consistente en el tiempo, que es serio. Un país que cambia de posición de manera permanente es poco serio y no atrae inversiones«.

El exprocurador explicó que el fallo validó la defensa argentina basada en la primacía del derecho público local y detalló: «La Cámara toma como referencia la Ley de Sociedades argentina de un lado y la Constitución Nacional del otro«, y reconoció que se trató de un caso excepcional porque «era un juez americano aplicando la ley argentina».

Por otra parte, Saravia precisó que el proceso aún sigue abierto ya que la parte demandante podría intentar recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos. También consideró difícil que la Argentina obtenga un resarcimiento por los gastos legales, ya que «no hubo ninguna falta o infracción que dé lugar a la posibilidad de un reclamo por resarcimiento».

Sobre el impacto institucional del fallo, el exprocurador destacó la continuidad de la estrategia jurídica desde 2017 y valoró el trabajo sostenido de la defensa estatal: «Esto muestra que hay instituciones que funcionan muy bien, como la Procuración del Tesoro y los abogados del Estado a lo largo de tres gobiernos diferentes», expresó.

Finalmente, concluyó: «Se proyecta más allá de las finanzas, a la posición y al ‘standing’ que tiene la Argentina en el mundo, y eso a mediano y largo plazo tiene un beneficio muy grande«.