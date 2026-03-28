Tras una semana agitada, el Gobierno de Javier Milei se enfoca en debatir reformas y negociar con provincias

Después de una semana intensa por las polémicas con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el fallo por YPF a favor de la Argentina, el Ejecutivo se prepara para encarar la próxima con enfoque en las reformas que planean debatir en el Congreso.

El presidente Javier Milei aplicó cambios de último momento el temario original y Sturzenegger logró incluir la Ley de Hojarasca. En ese contexto, el ministro del Interior Diego Santilli, reactivó su agenda de reuniones para negociar acuerdos con las provincias.

La estrategia del Gobierno: reformas en el Congreso y acuerdos con provincias

El jefe de Gabinete, en medio de la polémica, anunció días atrás la lista de proyectos que enviaría el Ejecutivo en esta primera etapa de sesiones ordinarias en el Congreso. Sin embargo con el paso de la semana, el temario se fue modificando.

Una de las iniciativas que estaba prevista que se trate era el nuevo Código Penal que se viene trabajando desde administraciones anteriores, pero finalmente se va a demorar. El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había dejado el texto listo con más de 900 artículos, pero tras su renuncia, su sucesor, Juan Bautista Mahiques, decidió reverlo antes de avanzar.

Mahiques les pidió recomendaciones a los principales actores del mundo judicial y durante una reunión en Olivos con Javier Milei, definió volver a redactarlo para que quede más corto y mejorarlo.

En su lugar, el oficialismo mandará a Diputados un paquete de medidas orientadas a endurecer las penas para determinados delitos y crear nuevas tipificaciones para cuestiones cotidianas las cuales el mandatario entiende como más «urgentes». Como novedad surgen sanciones para ilícitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas, casos de incumplimiento de deberes alimentarios, trapitos, grooming y abuso sexual infantil.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sumó al temario de estas sesiones ordinarias la demorada «Ley de Hojarasca». Con este proyecto, el Ejecutivo busca derogar cerca de 70 normas que considera obsoletas.

Entre las leyes que dejaría de regir si se llega a sancionar, figura una de 1864 que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona u otra de 1965 que obligaba al Poder Ejecutivo a comprar solamente autos nacionales para la flota oficial. Sturzenegger se reunió con Manuel Adorni para definir los detalles del texto.

Hay algunas medidas que permanecerán en la lista original sin cambios, entre ellos está la de propiedad privada, que incluye asuntos como expropiaciones, venta de tierras, incendios forestales y la regularización dominial para la integración socio urbana. Esta iniciativa entrará al Senado y por ello el jefe de Gabinete mantuvo una reunión con la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

Además, el oficialismo pretende sancionar las reformas a las leyes de glaciares, de discapacidad y el financiamiento universitario. Pero para avanzar con todas estas propuestas, las autoridades nacionales deben contar con el respaldo necesario de las provincias y por ello Diego Santilli retomó sus recorridas por el país.

El ministro del Interior se reunió hace dos semanas con los mandatarios de San Juan, Claudio Poggi, y Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el viernes último viajó a Mendoza para encontrarse con Alfredo Cornejo.

El objetivo del funcionario es visitar a todos los gobernadores, excepto con aquellos opositores duros como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) o Ricardo Quintela (La Rioja).

El oficialismo fijó su objetivo por esto quieren acelerar las negociaciones para evitar que toda conversación comience a ser opacada por la campaña electoral de cara al 2027 que prevén podría empezar a fines de este mismo año. Un integrante de la mesa política libertaria, advirtió: «Muchos gobernadores van a desdoblar y eso está bien, están cuidando su territorio, es lógico que lo hagan. Nosotros no vamos a adelantar los comicios».