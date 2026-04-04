Tras el ultimátum del Gobierno, el Encargado de Negocios de Irán abandonó Argentina

El Gobierno confirmó que el encargado de negocios de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país tras el plazo de 48 horas dispuesto por la Casa Rosada. La decisión se da en medio de la escalada del conflicto con Teherán y las recientes declaraciones del presidente Javier Milei.

La información fue ratificada por el canciller Pablo Quirno, quien aseguró: “En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”.

Escalada diplomática con Irán tras declaraciones y medidas del Gobierno argentino

El conflicto tuvo como punto de partida los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Teherán. En ese contexto, Milei afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina durante una exposición en Nueva York.

“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, sostuvo el presidente el 9 de marzo, en referencia a los atentados ocurridos en la década de 1990.

La tensión crece tras las declaraciones de Javier Milei sobre Irán.

La respuesta iraní se difundió en el diario Tehran Times. Allí se indicó que el mandatario argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que el país asiático “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno”.

Declaración de organización terrorista y nuevas advertencias a la Argentina

El martes, el Gobierno avanzó con la declaración de la Guardia Revolucionaria como “organización terrorista”. La medida implicó su incorporación al RePET, con sanciones financieras y restricciones operativas.

También se informó que Ahmad Vahidi está acusado por el atentado a la AMIA y permanece prófugo. Desde Teherán, la reacción incluyó nuevas advertencias. En un comunicado, la representación iraní sostuvo que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.

Con información de Infobae