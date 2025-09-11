Tras la «mesa de diálogo» del IUPA en una fiscalía de Roca, se reincorporó al docente despedido

Tras la mesa de diálogo entre estudiantes, gremios y las autoridades del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) se reincorporó al docente de Arte Dramático que fue despedido esta semana por decisión del rector interventor, Gerardo Blanes. La audiencia fue convocada por Fiscalía en el marco de la protesta que se llevó a cabo este miércoles por la comunidad educativa y contó con la presencia de más de 150 personas que se concentraron afuera de los tribunales y realizaron diversas intervenciones artísticas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Marcelo Vidal, secretario gremial de Sitraiupa afirmó que se lo restituyó al docente en mediación y «se lo va a someter a un proceso administrativo que es lo que debería haber sucedido, logramos que se respeten sus garantías de defensa», agregó Vidal.

En la mesa de diálogo participaron el rector del IUPA -quien ingresó por una puerta lateral para evitar la concentración de personas en el acceso principal-, dos representantes de cada gremio, dos integrantes de los centros de estudiantes, la fiscal jefa de turno, Belén Calarco, y el fiscal del caso, Marcelo Ramos.

Gerardo Blanes asumió nuevamente este año como rector del IUPA. (Foto: Juan Thomes)

El secretario gremial de Sitraiupa, Marcelo Vidal señaló el docente despedido «fue apartado de su cargo mediante una resolución que se basa en denuncias anónimas, sin ningún tipo de procedimiento formal. Es una medida totalmente ilegal”, denunció el dirigente gremial. Ante esta situación, se produjo una reacción inmediata por parte de estudiantes, docentes y no docentes, quienes realizaron una manifestación en la institución. La protesta tuvo momentos de tensión, con presencia policial y de representantes de la Fiscalía.

Según Vidal, fue la propia fiscalía la que propuso abrir una instancia de diálogo, “estamos acá para exigir la restitución inmediata del compañero Rolón y, frente a esta crisis institucional, reclamamos que se convoquen elecciones para poner fin a las designaciones unilaterales de rectores interventores”, concluyó.

El secretario general de Sitraiupa, advirtió que el despido de Juan Rolón refleja «una forma de gestión violenta y arbitraria». Señaló que este tipo de decisiones «podrían afectar a cualquier trabajador o estudiante», y reclamó que el gobernador, Alberto Weretilneck cumpla su compromiso de convocar a elecciones para poner fin a la intervención en la universidad.

Por su parte Rocío Encina, referente de Adiupa, señaló que el despido de Juan Rolón fue “la gota que colmó el vaso” en un contexto de creciente violencia institucional dentro de la universidad. “Venimos atravesando varias intervenciones provinciales y estamos reclamando la democratización de nuestra universidad. No se trata solo del cumplimiento de los acuerdos paritarios, sino de avanzar en la normalización mediante concursos transparentes”, expresó.

Además, denunció situaciones reiteradas de maltrato hacia trabajadores por parte de la gestión y de organismos internos. “Es un cúmulo de hechos que ha generado un nivel de hartazgo en toda la comunidad. La fuerza estudiantil lo expresó claramente en la convocatoria de ayer”, concluyó.