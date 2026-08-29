Elecciones 2027: el Gobierno evalúa el nuevo mapa del Congreso y confía en una mejora económica

El Poder Ejecutivo nacional comenzó a medir con rigor el impacto del escenario económico en su proyección política hacia 2027. En los despachos de la Casa Rosada se prevé que el nivel de actividad aún muestra una recuperación modesta en el consumo cotidiano.

Frente a este contexto, el programa económico que encabeza el ministerio de Economía busca dinamizar instrumentos que reactiven la microeconomía. Las expectativas del oficialismo están puestas en consolidar un repunte antes de fin de año.

Entre las principales iniciativas se destaca el impulso a nuevos créditos hipotecarios y las negociaciones en la Secretaría de Trabajo para actualizar indicadores de ingresos que amortigüen la pérdida del poder adquisitivo.

Sin embargo, el presidente Javier Milei mantiene una premisa inflexible en sus intervenciones públicas y reuniones de Gabinete: no modificará el plan fiscal ni cederá terreno conceptual para obtener réditos electorales de corto plazo. La consigna oficial establece que la continuidad del proyecto político dependerá de que los resultados cuantitativos comiencen a traducirse de forma directa en el bolsillo de la población.

En el plano legislativo, la dirigencia de La Libertad Avanza detectó las primeras señales de adelantamiento en los tiempos políticos. En el Congreso, los bloques provinciales y los aliados tácticos comenzaron a priorizar las demandas de sus jurisdicciones de origen al momento de definir apoyos en el recinto.

La oposición suma fuerza en Diputados y condiciona al oficialismo en el Senado

Un llamado de atención para la conducción de la Cámara de Diputados se registró durante la votación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal. En esa oportunidad, sectores de la oposición dialoguista demostraron capacidad de articular 133 votos para fijar temas de debate propios en la agenda parlamentaria.

Esa dinámica se pondrá a prueba en las próximas convocatorias a sesión, donde se prevé discutir la prorroga de emergencias del sector social y la problemática del endeudamiento de los hogares. Diversos bloques regionales presionan por soluciones concretas a la morosidad crediticia, un fenómeno que permeó en el debate comunicacional y social de las últimas semanas.

Desde el bloque oficialista le restan dramatismo a estas maniobras y argumentan que el acompañamiento a dictámenes ajenos responde a posturas tácticas sin costo político. Consideran que el número alcanzado por la oposición no garantiza de manera automática el quórum necesario para aprobar normativas de impacto fiscal directo.

Por su parte, el frente en la Cámara de Senadores presenta un panorama más complejo debido a la fragilidad de las mayorías. Con un bloque estricto de 21 senadores propios, la administración depende de entendimientos permanentes con la Unión Cívica Radical, el PRO y fuerzas provinciales para sostener sus dictámenes.

El Gobierno apuesta a los gobernadores para definir las PASO

Las tensiones en la Cámara Alta se acrecentaron tras el alejamiento de senadores patagónicos, como los representantes de Santa Cruz, quienes marcaron distancia de la bancada oficialista con miras a los armados territoriales en sus provincias. No obstante, la conducción legislativa confía en sostener la gobernabilidad en los temas centrales durante el tramo final del año.

El desafío de mayor volumen institucional en el horizonte cercano será el debate sobre la reforma electoral y la eventual suspensión o eliminación de las elecciones PASO. Para avanzar en esa agenda, la mesa política del Gobierno mantiene negociaciones de alcance federal con gobernadores, en un intento por articular acuerdos electorales y legislativos que sostengan el rumbo económico.

Con información de Infobae.