Triple faltazo en Diputados: Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei no asistirán a su interpelación

La Cámara de Diputados aguardaba este miércoles la presencia de tres funcionarios claves del Gobierno de Javier Milei para que sean interpelados por el cuerpo legislativo. Sin embargo en las últimas horas se reveló que los ministros de Economía Luis Caputo, de Salud, Mario Lugones y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentaron una nota para justificar su ausencia.

Según pudo confirmar Noticias Argentinas con fuentes oficiales, tanto Caputo como Lugones y Karina Milei no asistirán este miércoles a la Cámara de Diputados. Los tres funcionarios habrían comunicado mediante una nota la inasistencia.

La semana pasada se había aprobado a instancias de la oposición un pedido de interpelación al jefe de la cartera Económica para que este miércoles a las 12 explique el estado de las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos.

Mientras tanto la interpelación a Lugones y Karina Milei fue solicitada en otra sesión a las 14 para hablar sobre los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde afirma supuestas coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. En algunos audios se hace mención de la secretaria general de la Presidencia.

Con información de Noticias Argentinas