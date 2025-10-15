Del encuentro con Donald Trump a las elecciones: Javier Milei regresa al país y encara el tramo final de campaña

El presidente Javier Milei regresa este miércoles de Estados Unidos y llega con la firme intención de retomar la estrategia de acompañar el tramo final de las campañas provinciales de los representantes de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre. Sus próximos destinó serán Santiago del Estero y Tucumán.

El encuentro con el mandatario Donald Trump y la oficialización del respaldo financiero de Estados Unidos aumentó la expectativas y la confianza del Gobierno en lo que respecta a las elecciones del 26 de octubre. En todas las provincias inició el tramo final de las campañas electorales y el presidente, firme con su estrategia, volverá a retomar su gira por el país para acompañar a sus principales candidatos.

De acuerdo a la información precisada por Infobae, Javier Milei visitará esta semana las provincias de Santiago del Estero y Tucumán. La fecha de los próximos actos de La Libertad Avanza donde estará el mandatario es el 18 de octubre.

El objetivo es continuar con la campaña que Milei tuvo que interrumpir para mantener el encuentro con el líder republicano en la Casa Blanca.

La agenda electoral de Javier Milei en el norte de Argentina

Respecto a los actos del sábado, comunicaron que aún se están ultimando los detalles de la actividad, pero adelantaron que la primera parada podría ser Santiago del Estero donde el Gobierno compite por tres bancas en Diputados y dos en Senado. El presidente llegará a la capital santiagueña y se mostrará junto a Tomás Figueroa quien encabeza la lista para la Cámara alta; y Laura Godoy, que encabeza la lista para la Cámara baja.

Además llegará junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, que participará de la gira como titular del partido en Tucumán.

Tucumán será la segunda parada, en este caso lo hará para promocionar las candidaturas de Federico Pelli, María Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina María Moisa Terán.

Luego de estas paradas provinciales, se anticipó que Javier Milei está analizando nuevas recorridas por el Conurbano bonaerense, aunque aún no se definió sitios ni fechas.