Triple femicidio en Florencio Varela: cayó el sexto sospechoso, acusado de cavar los pozos para sepultar a las víctimas

El sexto detenido está acusado de cavar los pozos donde enterraron a Brenda, Lara y Morena en Florencio Varela. Foto Gentileza.

El caso del triple femicidio de Florencio Varela sumó un nuevo detenido. Este sábado a la noche, la Policía Bonaerense aprehendió a un argentino de 29 años acusado de haber cavado los pozos en los que fueron enterradas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, asesinadas brutalmente en agosto. Mientras tanto, siguen profundizando la búsqueda de «Pequeño J», un joven narco acusado de ser el autor intelectual del crimen.

Según trascendió, el hombre fue identificado como Ariel Giménez y se convirtió en el sexto arrestado dentro de la causa, luego de que surgieran testimonios que lo ubican como la persona que cumplió el rol de preparar el lugar donde las víctimas fueron ocultadas tras ser torturadas y asesinadas.

Cómo se produjo la detención

La captura se concretó en Florencio Varela durante una serie de allanamientos que también incluyeron la localidad de Isidro Casanova, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Según trascendió, Giménez habría sido contratado por la banda narco investigada para realizar el entierro de las víctimas, aunque no habría participado directamente de los asesinatos.

Un chofer de aplicación aportó información clave que permitió dar con el sospechoso. Declaró haber trasladado a un hombre con una pala y un parlante desde la vivienda donde se cometió el crimen hacia otro domicilio vinculado a la investigación.

Pruebas halladas y testimonios

En uno de los allanamientos se encontró el parlante que llevaba Giménez, lo que reforzó la declaración del testigo. La pala, en cambio, apareció en poder de una vecina, quien aseguró que el detenido se la había dejado con la intención de realizar un trabajo que finalmente no concretó.

Con esas pruebas, los efectivos avanzaron en la búsqueda hasta dar con el acusado cuando regresaba a su vivienda. Fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, que lo investiga por su rol en la etapa posterior al crimen.

Los otros detenidos de la causa

Con Giménez ya son seis los arrestados en el caso. Los primeros cuatro fueron capturados el pasado miércoles: Miguel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18). Todos permanecen alojados en el complejo penitenciario de Melchor Romero, en las afueras de La Plata.

A ellos se sumó el viernes Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad boliviana pero con DNI argentino, detenido en Villazón (Bolivia), en la frontera con La Quiaca, Jujuy. Está acusado de ser el chofer de la camioneta blanca que trasladó a las jóvenes desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde fueron asesinadas.

El rol de Giménez en la trama

A diferencia de los otros acusados, Giménez no integraría la organización narco de manera estable, pero habría cumplido una función determinante al sepultar a las víctimas. Según los investigadores, su tarea fue esencial para intentar encubrir el crimen y eliminar rastros de lo ocurrido en la vivienda de Florencio Varela.

La fiscalía lo considera un engranaje clave en la logística del hecho, aunque su nivel de participación directa en el homicidio aún debe ser determinado por la Justicia.

Sigue la búsqueda de «Pequeño J»

Mientras avanza el proceso judicial contra los seis detenidos, las fuerzas de seguridad mantienen activo un operativo para dar con Julio Valverde, alias “Pequeño J”, de nacionalidad peruana, señalado como líder de la banda narco y presunto autor intelectual del triple femicidio.

Valverde es acusado de haber ordenado los asesinatos tras descubrir que una de las jóvenes le había robado droga. La Justicia emitió una orden de captura nacional e internacional en su contra y no descartan que haya huido a Perú, Bolivia o Paraguay.

Una investigación que sigue abierta

El caso conmueve a todo el país por la brutalidad del crimen y la juventud de las víctimas. La causa avanza con allanamientos, nuevas pruebas y detenciones, mientras los investigadores trabajan para desarticular por completo la red narco detrás de la masacre.

La fiscalía busca determinar no solo quiénes participaron de manera directa, sino también los vínculos y el financiamiento de la organización que ordenó los asesinatos, con el objetivo de llevar a juicio a todos los responsables.