Qué rol le atribuyen al hombre detenido en Bolivia por el triple femicidio en Florencio Varela

Este viernes a la noche el Ministerio de Seguridad Nacional informó que detuvieron en Bolivia a Lázaro Víctor Sotacuro, sospechoso de estar involucrado en el triple femicidio en Florencio Varela. El sujeto fue extraditado y trasladado a una cárcel de Jujuy. Qué rol le atribuyen en el crimen.

El sujeto de 41 años estaba prófugo y estuvo a punto de escapar de las autoridades, ya que fue buscado por la fiscalía por La Quiaca sin resultados positivos.

Por este motivo, según informó Infobae el fiscal Alberto Mendevil solicitó a la Policía de Bolivia que realice la búsqueda en el país vecino y lograron dar con su paradero en un hostel ubicado a 600 metros de un cruce fronterizo.

«Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia», informó la ministra Patricia Bullrich.

Desde TN indicaron que el demorado fue apuntado como el conductor de la camioneta blanca en la que viajaban las víctimas Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Foto: Gentileza TN.

Quiénes son los otros detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela

Sotacuro es el quinto demorado de la causa, acusado de integrar la banda narco que lidera Victoriano Tony Janzen Valverde, conocido como «Pequeño J».

También están detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (25) y Daniela Iara Ibarra (19), acusados de de homicidio calificado por ser cometido con el curso premeditado de dos o más personas, por alevosía y enseñamiento, y su comisión por ser un hombre contra una mujer mediante violencia de género.

Los otros dos Maximiliano Andrés Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28) están detenidos por encubrimiento. Ambos fueron sorprendidos por la Policía mientras limpiaban la escena del crimen.

Ahora la investigación está centrada en la captura del líder narco de 20 años, quien está acusado como el autor intelectual y que tiene una orden de captura nacional en su contra; y también de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años.