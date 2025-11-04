Presentaron en Fernández Oro un proyecto para declarar en emergencia el servicio de taxis

En la localidad se vuelve a abrir el acalorado debate en torno a taxis y Uber. El proyecto que circula en el Concejo Deliberante tiene como objetivo revisar entre el Ejecutivo, el cuerpo legislativo, los titulares y choferes de taxis las exigencias que rigen actualmente para el sector.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Christian Artero, concejal por el Frente de Oro (oposición), señaló que, si bien no hay un proyecto concreto actualmente, la medida apuntaría a aliviar las obligaciones que tienen los choferes respecto a quienes prestan servicios a través de plataformas digitales.

Frente a la llegada de Uber, el municipio tenía tres posibilidades: prohibirlo, permitirlo o comenzar un proceso de desregulación del transporte de pasajeros en vehículos. El taxi, al ser un servicio bajo control municipal, depende directamente de la municipalidad: las licencias se entregan mediante ordenanza, los titulares pagan un canon y deben cumplir con requisitos y parámetros definidos por la autoridad local.

Según explica Artero, luego de la aparición de nuevos actores en el mercado y al margen limitado que tienen los municipios para intervenir, la posibilidad de avanzar hacia algún grado de desregulación del servicio de taxis empezó a aparecer como una alternativa.

Entre los puntos que estarían en debate entre el Ejecutivo, el Deliberante y los titulares y choferes de taxis figurarían los costos de las licencias y sus renovaciones, así como la posibilidad de flexibilizar requisitos vinculados al color y al modelo de los vehículos.

Plantean abordar el tema de manera regional

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, Ariel Vidal, presidente del Concejo Deliberante de Fernández Oro (JSRN) expresó: «sabemos que no es la solución, sin embargo es un paleativo hasta tanto se pueda resolver de otra manera».

También, se refirió a la necesidad de actuar en conjunto con otras localidades: «En lo personal, pienso que la solución sería posible si la problemática se aborda desde un plano regional, es decir, junto a otros municipios, más que de manera estrictamente local».

El concejal Artero, por su parte, recordó que una de las primeras alternativas que habían planteado era que el municipio desarrollara una aplicación propia para unificar el servicio y competir con una herramienta tecnológica local, pero afirmó que esa propuesta ni siquiera fue considerada.