Último adiós a Taty Almeida: desde el balcón, Cristina Kirchner despidió a la referente de Madres de Plaza de Mayo

Una jornada de profunda carga histórica y política se vivió este martes durante el último adiós a Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida popularmente como Taty Almeida, quien murió el domingo a los 95 años. El momento de mayor tensión emocional se produjo cuando el cortejo fúnebre desvió su marcha para pasar por la puerta del departamento de la expresidenta Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111.

El coche que trasladaba los restos de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se frenó y permaneció estacionado durante varios minutos frente a la vivienda de la exmandataria.

Desde el balcón, Cristina Kirchner se asomó de manera presencial para despedir a la referente, acompañada por un grupo de militantes que custodiaban el vehículo y realizaban un homenaje improvisado en plena calle.

Un mensaje por megáfono y el reencuentro con su hijo: la despedida a Taty Almeida

En medio de los aplausos de la militancia, la escena sumó congoja cuando Fabiana Almeida, hija de la histórica dirigente, tomó un megáfono desde el cortejo para dirigirse directamente a la expresidenta.

La emotiva frase que quebró el silencio de la tarde:

«Gracias. Mamá ya está con Ale. Sabés que te amamos» exclamó la mujer, en referencia al reencuentro simbólico de Taty con su hijo Alejandro, detenido-desaparecido durante la última dictadura militar.

Apenas se conoció el deceso el domingo, Cristina Kirchner ya había utilizado sus plataformas digitales para fijar la postura del sector: «Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty», plasmó en sus redes sociales junto a un retrato de la referente de derechos humanos.

Estela de Carlotto en FOETRA: «Tenemos que unirnos y no aflojar»

Desde el mediodía, el foco de la movilización popular se concentró en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), donde cientos de personas se congregaron para el velatorio. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue una de las primeras dirigentas en romper el silencio con un discurso enfocado en el legado político.

«Las personas que han hecho de su vida una vocación por el otro van a estar siempre. No hay que olvidar. Seremos recordadas como mujeres que algo hicimos por nuestro país», afirmó Estela de Carlotto visiblemente emocionada.

La titular de Abuelas aprovechó la ceremonia para marcar la línea de continuidad que deben asumir las organizaciones ante el recambio generacional. Acompañada por nietos restituidos, militantes y figuras de los organismos, Carlotto cerró con una fuerte definición de cara al futuro: «Estos jóvenes van a seguir trabajando porque hay mucho por hacer: una patria soberana sin desigualdad, como querían nuestros hijos. Tenemos que unirnos y no aflojar».