La hermana de Candela Arizaga publicó un duro mensaje contra Facundo Moyano y luego lo borró

La detención de Facundo Moyano por el confuso episodio ocurrido junto a su pareja, Candela Arizaga, sigue generando repercusiones. En las últimas horas, Victoria Arizaga, hermana de la influencer de 23 años, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales que poco después decidió eliminar.

Mientras el exdiputado permanecía detenido en el marco de una causa por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, Candela declaró ante la Policía de la Ciudad y aseguró que Moyano «no le hizo nada», además de señalar que el episodio ocurrió en un contexto de consumo de estupefacientes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El fuerte descargo de Victoria Arizaga

Horas después de que el caso tomara estado público, Victoria Arizaga compartió una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje dirigido al exfuncionario.

«Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres», escribió sobre un fondo negro con letras blancas.

La publicación fue eliminada minutos más tarde, pero llegó a viralizarse en redes sociales. El mensaje hacía referencia a las imágenes de Facundo Moyano participando en actividades vinculadas al movimiento Ni Una Menos, además de distintas declaraciones públicas en las que se pronunció en defensa de los derechos de las mujeres.

Qué declaró Candela Arizaga

El posteo de Victoria fue borrado luego de que Candela Arizaga prestara declaración ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano, donde permanece en observación.

Según trascendió, la influencer aseguró que Moyano no la agredió y explicó que lo sucedido ocurrió en un contexto de consumo de estupefacientes.

Su declaración podría tener impacto en la investigación, aunque por el momento la causa sigue su curso.

Cómo continúa la investigación

A pesar de los dichos de Candela Arizaga, Facundo Moyano ya fue liberado mientras avanza la investigación encabezada por el fiscal Julián Pistone, de la UFLA Norte.

El exdiputado está imputado por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Como parte de las medidas de prueba, la Fiscalía ordenó analizar las cámaras de seguridad de la zona, tomar declaraciones a testigos y continuar con distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido durante el episodio registrado en el barrio porteño de Belgrano.

Por el momento, resta determinar cómo continuará la causa y si Candela Arizaga decidirá impulsar una denuncia penal o si la investigación seguirá adelante con las pruebas reunidas por la Justicia.