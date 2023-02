Un excura será candidato a gobernador de Río Negro

Rafael Zamaro, ex sacerdote, hoy radicado en Huergo, será candidato a Gobernador por Somos Unidad Popular y Social. Foto: Gentileza

El expárroco Rafael Zamaro será candidato a la Gobernación por el frente Somos Unidad Popular y Social, que es la alianza conformada por Unidad Popular y el Socialismo para participar en las elecciones del 16 de abril.

Zamaro afirmó que se presentará como «alternativa al oficialismo, que destina su esfuerzo a construir poder, pero no se mueve con la misma entrega para mejorarle la vida a los rionegrinos”.

Ayer venció el plazo de inscripción en la Justicia Electoral y se presentaron diez alianzas, entre ellas, se anotaron Unidad Popular y el Socialismo para conformar Somos Unidad Popular y Social.

Ocho confluencias tienen candidatos a la Gobernación. Son seis postulantes, considerando que el senador Alberto Weretilneck-Pedro Pesatti encabezará tres boletas (JSRN, Nos Une Río Negro y UCR).

No se conocía pero, esta noche, se confirmó que Zamaro será el séptimo, en representación de Somos Unidad Popular y Social.

De 62 años, radicado actualmente y bibliotecario en Huergo, el postulante se ordenó sacerdote en 1985 en Viedma aunque, después, se alejó de la tarea pastoral.

Ya el año pasado se anunció su incursión política cuando adelantó su candidatura al municipio de su localidad, con fecha de elecciones aún no confirmada, pero, ahora, aceptó encabezar la propuesta electoral provincial.

Del sacerdocio a la candidatura provincial

“En varias ocasiones me llamaron de distintos espacios políticos para ser candidato, pero he tenido mis razones para decir que no. En esta etapa de mi vida, acepto el desafío de postularme para la gobernación porque la Unidad Popular se presenta humildemente como una alternativa a un oficialismo”, manifestó Zamaro.

Afirmó que “debemos encontrar otra manera de relacionarnos con la gente, el pueblo trabajador y las comunidades que han sido privadas de lo indispensable para vivir, crecer y desarrollarse””.

Rodolfo Aguiar y Mateo Canosa en la casa de Rafael Zamaro en Huergo. Foto Gentileza

Por las redes, el presidente de UP, Rodolfo Aguiar anunció la decisión partidaria y afirmó no tener “la más mínima duda que es el mejor candidato para Río Negro. Él se la jugó hace muchos años cuando estudió para ser sacerdote. Se la jugó por amor al dejar los hábitos y conformar así una familia. Se la va a jugar para mejorar las condiciones de vida a los rionegrinos”.



El candidato expresó que se “aspira ofrecer algo nuevo, sabiendo que lo nuevo es lo de siempre: dignidad, justicia para el pueblo, oportunidades para el comercio y la producción, convivencia funcional y pacífica para toda la ciudadanía, inclusión, servicios públicos en condiciones, respeto y escucha para todas las minorías”.

Quién es el excura que será candidato

Zamaro completó el seminario de la Iglesia Católica en 1985 y se ordenó sacerdote en Viedma donde siguió con su trabajo en los barrios populares viedmenses.

Luego, en 1989, se transformó en párroco de Huergo para seguir, luego,en Cervantes y Mainqué, con tareas pastorales en la Colonia Penal N°5 de General Roca.

En 1992 se apartó del sacerdocio para conformar una pareja y constituir una familia, hoy con cuatro hijos, y un nieto.

En 1999, Zamaro fue candidato a intendente por el Frente Grande y, entre el 2013 y el 2015, fue el responsable de la delegación Alto Valle de la secretaría Derechos Humanos de Río Negro.