Un grupo de retirados policiales acampó frente a Casa de Gobierno

Este lunes, retirados de la Policía de Río Negro instalaron un acampe frente a Casa de Gobierno. Foto: Marcelo Ochoa.

Un grupo de retirados policiales instaló una carpa en la Plaza San Martín de Viedma, frente a Casa de Gobierno, en protesta por la situación salarial de los uniformados.

La protesta está alentada por el Consejo de Bienestar Policial, que lidera Rubén Muñoz, quien calificó a la suba programada en los sueldos de febrero de “magra”, estimando que esa pauta llevará el mínimo policial a $ 1.400.000 cuando el reclamo es de $ 1.800.000.

El referente policial relativizó el 1,5% de incremento adicional que cobrarán los uniformados en los haberes de febrero por encima de la actualización inflacionaria del 5,2% que percibirán los restantes agentes públicos.

La diferencia -afirmó- es “una falacia” porque los policías no cobran movilidad, como los docentes, ni indumentaria como los otros estatales. El gobierno pretende decir que nos está dando de más, pero es lo mismo”, entendió.

Muñoz manifestó que la protesta policial se nacionaliza, pues en “Neuquén se acaba de elevar un petitorio, Chubut está en negociaciones con el gobernador y Santa Cruz está también en problemas. Los estados provinciales asumen la irresponsabilidad de no componer los salarios policiales y se aprovechan que no están sindicalizados”.

Explicó de charlas con Asspur y UPCN para compartir reclamos, mientras aseguró que el acampe se mantendrá el “tiempo que sea necesario a la espera de las respuestas que necesitamos, básicamente el diálogo”.

Hasta el mediodía, la instalación se concentraba en un gazebo aunque los organizadores estiman que se sumarán otras representaciones de la Provincia.

Muñoz y referentes policiales concurrieron a la Jefatura para entregar un petitorio, pero no hubo reunión con el jefe de la fuerza, Daniel Bertazzo. Foto: Marcelo Ochoa.

Durante la mañana, referentes del gremio hospitalario Asspur concurrieron al acampe para respaldar esa posición policial.

También, en un comunicado, UPCN expresó su «apoyo total al reclamo que, a través del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, vienen llevando los trabajadores policiales en defensa de sus derechos laborales y salariales».

El legislador de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, se hizo presente en el lugar para acompañar las peticiones.

Por su parte, el candidato a la gobernación por Primero Río Negro, Ariel Rivero, pidió al gobernador Weretilneck que “atienda el reclamo policial”, insistiendo en “la necesidad urgente de dotar a la fuerza de seguridad de mejor tecnología, mejores sueldos y mejor infraestructura”.

Solicitó al gobierno provincial que “se ocupen de mantener abiertos los canales de diálogo y analicen con profundidad la situación por la que atraviesa el personal policial y penitenciario en la provincia y no permitan que la situación adquiera cuestiones más graves”.

Cerca del mediodía, Muñoz y otros referentes se movilizaron a la Jefatura Policial para entregar un petitorio en mano al jefe de la fuerza, comisario general, Daniel Bertazzo. El pretendido encuentro no se cumplió, entonces los retirados se retiraron molestos.