Nuevo impulso para lograr una jubilación diferencial para brigadistas de incendios

El proyecto de ley busca que los brigadistas nacionales se puedan jubilar a los 55 años, los varones y 52 años las mujeres. Foto: archivo

El proyecto de ley para definir un régimen diferencial jubilatorio para los brigadistas y combatientes de incendios forestales ingresó en el Congreso de la Nación, luego de no avanzar en sus tratamiento en gestiones anteriores.

La iniciativa fue promovida por la senadora de Bariloche Ana Marks, quien tuvo contacto directo con los brigadistas que demandan desde hace años este régimen por las condiciones extremas de su trabajo, que consideran insalubre y riesgoso y aspiran a que el Estado lo certifique de ese modo.

El proyecto de ley de jubilación diferencial para combatientes de incendios forestales y rurales busca reconocer ese riesgo al que están expuestos los trabajadores de todos los organismos vinculados a nivel nacional como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y agentes de Parques Nacionales.

La propuesta que llega al Senado establece el acceso a la jubilación ordinaria a los 55 años para los varones y 52 para las mujeres, con 25 años de servicios, de los cuales al menos 15 deben haber sido prestados en tareas directas de combate en el terreno.

Además, reconoce los servicios realizados con anterioridad a la sanción de la ley, crea un registro específico de trabajadores alcanzados e invita a las provincias a adherir al régimen.

Iniciativas similares fueron impulsadas años atrás -con diferencias en la edad de acceso a la jubilación- por otros parlamentarios patagónicos, entre ellos la barilochense Silvina García Larraburu, pero nunca se avanzó en su tratamiento. Ahora Marks apunta a retomar la demanda de los brigadistas en un contexto de emergencia ígnea en toda la Patagonia y con incendios activos y en crecimiento desde diciembre.

“Esta jubilación no es un privilegio: es un hecho de enorme justicia”, remarcó Marks.

La senadora de Fuerza Patria señaló que actualmente el Servicio Nacional de manejo del Fuego sufrió una caída presupuestaria real superior al 70% y “no existen fondos extraordinarios para enfrentar la emergencia y el Gobierno nacional optó por un DNU que no asigna recursos nuevos, no mejora condiciones laborales ni protege a quienes combaten el fuego”.

“No se puede hablar de emergencia mientras se recortan recursos y se les niegan derechos a quienes arriesgan su vida”, señaló Marks tras presentar el proyecto en el Senado.