Un peligroso cruce en la Ruta 22 fue eje de la primera reunión de María Emilia Soria y el nuevo titular de Vialidad Nacional

El cruce con Damas Patricia, uno de los más complicados de la Ruta 22. Foto: Juan Thomes.

La peligrosidad de uno de los cruces que tiene la Ruta 22 en Roca fue analizada entre la intendenta María Emilia Soria y el jefe de Vialidad Nacional Río Negro, Nisim Tasat, en el primer encuentro de la jefa comunal con el nuevo titular del organismo nacional.

La reunión se produjo durante esta semana y también sirvió para tratar la situación general de la Ruta 22 en su paso por Roca, donde predominan semáforos en las principales intersecciones.

Desde el municipio se confirmó que el miércoles se produjo la reunión entre Soria y Tasat, en la que la jefa comunal reclamó por el estado de la ruta y sus cruces en el tramo de Roca, principalmente el de Puente Palmieri, en la intersección de la vía nacional con la calle Damas Patricias.

Según se indicó quedaron en volver a reunirse en unas semanas para avanzar en una solución integral para los problemas que se generan diariamente en la traza, con el aumento del tráfico por la Ruta 22 y también por el incremento de la cantidad de personas que viven al sur de la vía.

El cruce de la Ruta 22 en Puente Palmieri, y su empalme con la calle Septimio Romagnoli. (Foto Juan Thomes)

Peligro en el histórico Puente Palmieri

El histórico puente Palmieri, ubicado al oeste de la Ruta 22 en Roca, entre la avenida San Juan y la Ruta 6, es uno de los lugares más peligrosos de la vía en suelo roquense.

En ese lugar la vía se estrecha a sólo el ancho que tiene la cinta asfáltica, ya que por abajo pasa un desagüe de importantes dimensiones.

Damas Patricias desemboca en ese lugar desde el norte y hacia el sur nace allí la calle Septimio Romagnoli, pero del otro lado del desagüe en cuestión lo que obliga a que el cruce sea indirecto. Ni hablar cuando el que quiere cruzar al sur va de este a oeste, o cuando el que viene desde el sur debe cruzar hacia el norte.

Entre lo complicado del lugar y la imprudencia de algunos conductores, no son extraños los accidentes en este sector.

Vehículos subiendo a la ruta desde Damas Patricias.

El municipio y Vialidad Nacional deben consensuar una solución también teniendo en cuenta el proyecto que la comuna de Roca tiene para Damas Patricias, entre Estados Unidos y Bolivia, donde proyecta terminar los trabajos que fueron iniciados con financiamiento del Estado Nacional, pero que luego quedaron abandonados con el parálisis de la obra pública dispuesta por el gobierno del presidente Javier Milei.

Estos trabajos forman parte del plan de conectores viales del municipio que comenzó días atrás en la calle Güemes, entre Mendoza y Jujuy.

En Roca, durante el año pasado, se hicieron zonas de desaceleración en el cruce de la Ruta 22 y la calle Vintter, en Stefenelli, lo que mejoró la seguridad en esa intersección.

La ampliación de la vía en este tramo, que en su momento fue licitado entre Cervantes y J.J. Gómez, no llegó a avanzar salvo por algunos trabajos en las banquinas. En el medio se generó una fuerte oposición desde el municipio de la ciudad por el proyecto de aquel entonces, que preveía puentes elevados en la vía nacional, como se construyeron en otros lugares de la traza, como Godoy, Huergo o Mainqué.