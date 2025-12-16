Una ciudad del Alto Valle remata terrenos antes de fin de año: conocé los detalles

Fernández Oro volverá a rematar tierras municipales el próximo 29 de diciembre, cuando concrete su tercera subasta pública del año en el Centro Cultural de la ciudad. La iniciativa forma parte de la estrategia del municipio para financiar la compra de maquinaria nueva y reforzar los servicios urbanos.

En esta oportunidad, se pondrán a disposición cinco terrenos que quedaron de la segunda subasta. Cuatro están ubicados en el barrio Raynaud, sobre la calle D. López Oribe, todos con servicios de electricidad y agua. Las superficies varían entre 432,38 y 795,41 metros cuadrados, siendo este último el de mayor valor.

Los terrenos de Raynaud parten de una base de $9.500.000 para el lote de 432,38 m²; $11.600.000 para el de 532,1 m²; $12.000.000 para el de 556,55 m²; y $17.265.000 para el terreno de 795,41 m², el de mayor superficie.

Además, la subasta incluirá un lote de gran tamaño en el barrio Reggio, ubicado en La Criollita, entre Los Pinos y J. Nalib. Se trata de un terreno de 2.103 metros cuadrados, con un valor base de $67.656.386.

Desde el municipio informaron que los inmuebles se rematarán al mejor postor, con precios base fijados en el 70% de la tasación oficial elaborada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Cuarta Circunscripción Judicial de Río Negro.

En cuanto a las condiciones de venta, el adjudicatario deberá abonar un anticipo mínimo del 20% del valor de venta en el acto de la subasta, únicamente mediante transferencia o depósito bancario. El saldo podrá cancelarse en hasta tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés.

El destino de lo recaudado en las subastas en Fernández Oro

Última maquinaria que adquirió el municipio. Foto: gentileza.

Fernández Oro orientó lo recaudado a reforzar su parque automotor. En julio, la primera subasta que se llevó adelante en el Salón de STIHMPRA dejó un saldo positivo de 602.525.000 de pesos.

Con lo recaudado adquirieron una motoniveladora New Holland y tres camiones para la Secretaría de Servicios Públicos: volcador, recolector de residuos y regador. Durante este remate se vendieron 39 lotes y contó con la presencia de 150 espectadores y 49 oferentes.

El 28 de agosto se concretó la segunda subasta junto al Colegio de Martilleros de la IV Circunscripción. Allí se pusieron a la venta 19 lotes, de los cuales 14 fueron adjudicados, lo que permitió sumar 285 millones.

Según indicaron desde el municipio, ese dinero ya se destinó a la compra de un vibrocompactador, un camión hidrogrúa y se iniciaron nuevas licitaciones para incorporar más maquinaria.