Una salida complica más a un Gutiérrez acorralado por denuncias en su gabinete

Lo que el gobierno de Neuquén intentó zanjar la semana pasada como «carpetazo» derivó ayer en la renuncia del subsecretario de Diversidad, Adrián Urrutia, acusado en múltiples denuncias por acoso laboral y abuso sexual. La salida del funcionario se produjo seis días después de que RÍO NEGRO diera a conocer las primeras presentaciones y de que se sumara un episodio similar pero con el subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel, en un escenario sin precedentes para la gestión de Omar Gutiérrez.

El mandatario se expuso ayer por primera vez frente a la prensa tras la seguidilla de escándalos, pero continuó su política de silencio. En cambio, un representante del gobierno salió a ratificar la postura de esperar a que los acusados puedan ejercer «su legítimo derecho a defensa».

Fue el jefe de Gabinete, Sebastián González, quien informó que ambos habían solicitado 45 días de licencia y que, recién cuando avancen las causas en la justicia, se evaluará «si es pertinente o no» pedirles la renuncia. Poco después se conoció la dimisión del responsable de Diversidad, que fue aceptada sin dilaciones por el Ejecutivo.

González participó ayer a la mañana de un acto de inauguración de 12 cuadras de asfalto junto al intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el propio gobernador Gutiérrez. El mandatario dialogó con la prensa para destacar las obras del municipio y su programa de «justicia social barrial», pero se retiró cuando RÍO NEGRO le pidió saber qué pasaría con los subsecretarios denunciados.

«Estos dos funcionarios han empezado a ejercer su legítimo derecho a la defensa. Se han tomado los dos licencia, a los dos se les ha indicado el cumplimieto de las medidas de restricción de acercamiento sobre las personas denunciantes. En principio ninguno de los dos está ejerciendo funciones laborales», fue la contestación del jefe de Gabinete.

Si bien el gobierno había informado el domingo a la noche que a Seguel se le había pedido que cumpla sus funciones por teletrabajo durante 45 días, González añadió que «hoy a la mañana» (por ayer) solicitó una licencia «para poder dedicarse full time al desarrollo de su defensa en la causa en la que está involucrado».

En cuanto a Urrutia, el ministerio de Mujeres y Diversidad también le había pedido que «se abstenga de concurrir a la oficina laboral por el plazo de 45 días». Al mediodía, el funcionario denunciado comunicó la presentación de su renuncia y se defendió diciendo que jamás ejerció violencia ni tuvo «intenciones de acosar sexualmente a nadie».

Planteó que lo hacía para no empañar las políticas de diversidad que consideró «un logro» del gobierno provincial y ratificó su «lealtad» a Gutiérrez.

La respuesta que había dado el jefe de Gabinete sobre la posibilidad de reclamarle a ambos su salida había sido más dubitativa. «Los pedidos de renuncia o las renuncias de todos los funcionarios del gabinete están a consideración del señor gobernador. Lo que hay ahora abierta es una causa en el fuero laboral, con traslado al fuero penal, y ahí tendrán que desarrollarse los pedidos de prueba y el ejercicio de los derechos que comentaba recién. En función del avance de estas causas, se verá a continuación si es pertinente o no avanzar en otras medidas», afirmó González.

Evaluó que las medidas tomadas son las que marca la ley para «preservar a las personas que han denunciado una vulneración de sus derechos laborales y de otra índole» y que «se ha garantizado que no van a tener contacto con las personas a las que ella acusan». «Está garantizado su derecho laboral y todo lo que marca la ley 2786», aseguró.

Como las medidas cautelares fueron tomadas a posterioridad de que publicó este diario las denuncias, se le consultó también al funcionario si no tenían conocimiento previo de las acusaciones. «Que yo sepa no, al menos a mí no me consta», planteó González.

La estafa con planes sociales, otro pendiente

Ni en el caso de Urrutia ni en el de Seguel se da por descontado que sean las únicas denuncias existentes: son las conocidas hasta el momento. Contra el extitular de Diversidad hay cuatro hechas en el fuero penal y una en el laboral. En cuanto al subsecretario de Trabajo, es una que se inició en el fuero laboral por hechos que ocurrieron, por primera vez, en el 2012 y que luego se habrían retomado en el 2020 durante la pandemia del covid-19.

Al escenario de inicio de final de gestión de Gutiérrez se añade, además, la investigación por la millonaria estafa con planes sociales del ministerio de Desarrollo Social que conduce Abel Di Luca, justamente el responsable superior de uno de los denunciados.

De la salida de ese ministro corrieron innumerables versiones desde el mes pasado (hay quienes evalúan su continuidad como un acto de desobedencia), pero el gobernador adoptó igual política que frente a las acusaciones de abuso en su gabinete. Ese silencio encontró apoyo, hasta el momento, en similar vista gorda de los sindicatos estatales.

ANÁLISIS: El ñandú y una respuesta inapropiada

Una secuencia fotográfica del ñandú, la selfie en Twitter con el «Pato» Abbondanzieri y cargadas sobre Boca y River en la previa a una conferencia de prensa probablemente no hayan configurado la respuesta institucional que las víctimas que denunciaron abusos sexuales en el gabinete de Omar Gutiérrez esperaban para esta semana.

De cualquiera, pero de un gobierno que tomó las políticas de género como parte de su agenda y creó el primer ministerio de Mujeres y Diversidad de Neuquén habría sido deseable bastante más. Un gesto, una promesa de reparación y una advertencia de tolerancia cero: las denuncias todavía tienen trámite en la justicia y no está descartado que aparezcan otras.

El gobierno aún arrastra un ruidoso silencio frente a la investigación por el cobro indebido de planes sociales en uno de sus ministerios. Quizás los tiempos demanden atajar más y meter menos la cabeza abajo de la tierra.

