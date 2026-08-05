Quiénes fueron las parejas de Facundo Moyano: de Eva Bargiela y Nicole Neumann a Candela Arizaga

El exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la escena tras el confuso episodio ocurrido junto a su pareja, la modelo y creadora de contenido Candela Arizaga, de 23 años.

El hijo de Hugo Moyano fue demorado luego de un procedimiento policial realizado durante la madrugada en un departamento del barrio porteño de Belgrano. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la Justicia autorizó un allanamiento en el inmueble en el marco de una causa en la que se investigan presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Sin embargo, tras declarar ante la Justicia, Candela Arizaga negó haber sido agredida por el exfuncionario.

Más allá de este episodio, la vida sentimental de Facundo Moyano siempre despertó interés mediático. A lo largo de los años fue vinculado con reconocidas figuras del espectáculo y protagonizó varias relaciones que tuvieron amplia repercusión pública.

Sofía Marsetti, su primera pareja conocida

La primera relación que trascendió públicamente fue con la diseñadora y modelo Sofía Marsetti. Ella tenía 22 años y él 26 cuando comenzaron el romance, en la misma época en que Moyano iniciaba su primer mandato como diputado nacional.

Montana Jade Wilson, el romance que nació en Brasil

En 2016, Moyano inició una relación con Montana Jade Wilson, una joven angloespañola de 22 años que estudiaba Traducción e Idiomas en la Universidad de Edimburgo.

La pareja se conoció durante una fiesta en Río de Janeiro y oficializó su relación en un evento organizado por el Sindicato de los Trabajadores del Peaje.

Eva Bargiela: una historia con idas y vueltas que terminó en matrimonio

Ese mismo año comenzó su relación con la modelo Eva Bargiela, entonces conocida por su participación en los programas de Guido Kaczka.

El vínculo atravesó varias separaciones y reconciliaciones. Tras una primera ruptura, volvieron a apostar por la relación en 2019 y finalmente se casaron en octubre de 2021 en una ceremonia que reunió a familiares, dirigentes políticos y figuras del espectáculo.

La relación llegó a su fin en 2023, cuando Moyano confirmó públicamente la separación y el inicio del divorcio durante una entrevista televisiva, mientras Bargiela participaba del Bailando.

La polémica con Celia Fuentes

Mientras mantenía una relación con Eva Bargiela, Moyano fue vinculado con la modelo e influencer española Celia Fuentes.

La joven aseguró que el dirigente le había ocultado que tenía pareja y contó que descubrió esa situación al encontrar información en internet. El caso tuvo gran repercusión y, meses después, en septiembre de 2017, Fuentes murió.

Los rumores con Susana Giménez

Durante su relación con Bargiela también surgieron versiones de un supuesto acercamiento entre Moyano y Susana Giménez.

Los rumores crecieron luego de que ambos compartieran cenas, salidas y diferentes apariciones públicas, aunque nunca confirmaron un vínculo sentimental.

El breve romance con Nicole Neumann

Tras su primera separación de Eva Bargiela, Moyano oficializó su relación con Nicole Neumann, luego de haber negado inicialmente las versiones que los vinculaban.

El romance duró apenas unos meses. Según trascendió en ese momento, uno de los motivos de la ruptura habría sido la decisión del dirigente de mantener un perfil bajo y evitar una mayor exposición mediática.

El acercamiento con Majo Martino

Después de oficializar su divorcio de Bargiela, Moyano fue relacionado con la periodista Majo Martino.

Ambos coincidieron en eventos sociales, cenas con amigos y hasta compartieron un partido de la Selección argentina, aunque nunca confirmaron que existiera una relación amorosa.

Solana Sánchez y las fotos en Nueva York

Tiempo después también fue vinculado con la modelo Solana Sánchez, con quien fue visto durante un viaje a Nueva York.

Las imágenes compartidas por la joven en redes sociales alimentaron los rumores, aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre el vínculo.

Candela Arizaga, la relación más reciente

A comienzos de 2026 comenzaron a circular las primeras versiones sobre un romance entre Facundo Moyano y Candela Arizaga, luego de que ambos fueran fotografiados besándose en un boliche.

Si bien nunca oficializaron la relación, en los últimos meses fueron vistos juntos en distintas oportunidades y la joven quedó nuevamente en el centro de la atención mediática tras el episodio ocurrido en Belgrano, que actualmente es investigado por la Justicia.