Paso clave en la Casa Rosada: Javier Milei recibe al nuncio y acelera la visita del papa León XIV

El presidente Javier Milei recibirá en la Casa Rosada al nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien presentará sus cartas credenciales para quedar formalmente acreditado como el máximo representante diplomático de la Santa Sede en el país. El acto, del que participará también el canciller Pablo Quirno, representa el cierre del protocolo diplomático y abre de forma oficial la etapa decisiva en la organización de la llegada del papa León XIV.

Aunque el Vaticano aún no emitió la confirmación oficial del itinerario, fuentes gubernamentales y eclesiásticas ratificaron que la expectativa está puesta en concretar la gira sudamericana durante la segunda semana de noviembre, incluyendo también escalas en Uruguay y Perú.

Las tres comisiones de la Iglesia y el operativo para noviembre

Tras bambalinas, la maquinaria organizativa ya está en marcha. Dentro de la Iglesia Católica argentina comenzaron los trabajos preliminares a través de tres comisiones específicas encargadas de coordinar los aspectos pastorales, protocolares, logísticos y de seguridad que exige un viaje de magnitud pontificia, en articulación directa con los equipos técnicos del Poder Ejecutivo.

En paralelo a la agenda de Estado, la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por monseñor Marcelo Colombo, ultima los detalles para celebrar una misa concelebrada de bienvenida en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que servirá como presentación formal del nuncio ante la comunidad eclesiástica local.

«La Argentina y la Santa Sede reafirman los fuertes lazos históricos y el afecto mutuo que las unen, consolidando una etapa de profunda cercanía y diálogo fraterno», remarcaron desde la Cancillería argentina tras los encuentros previos realizados en el Palacio San Martín.

El recorrido de Banach y el fin de la transición diplomática

El diplomático estadounidense de 63 años arribó al país procedente de Estados Unidos tras culminar su misión como nuncio apostólico en Hungría, donde tuvo un rol protagónico en la logística de la visita papal a dicho país en 2023. A su llegada a Ezeiza fue recibido por el secretario de Culto, Agustín Caulo, y por la conducción del Episcopado.

Con una extensa trayectoria en la diplomacia vaticana que incluye misiones en Bolivia, Nigeria, Senegal y la propia Secretaría de Estado del Vaticano, el desembarco formal de Banach destraba el canal institucional definitivo para pulir la agenda de trabajo de los próximos meses y ajustar los detalles del esperado viaje de León XIV a su país natal.

Con información de Infobae.